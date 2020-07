रशियातून इस्लामपूर शहरात आलेल्या युवतीला कोरोना 

इस्लामपूर (सांगली) : शहरातील महादेवनगर परिसरातील 20 वर्षे वयाची एक महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आढळली आहे. ती 26 जून रोजी किर्गिस्थान रशियाहुन ती आधी नागपुरात तर 27 जून रोजी इस्लामपुरात आली होती. ती ज्या विमानाने आली त्यातील सहप्रवासी असलेल्या अमरावती येथील एक महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने वाळवा तालुका आरोग्य विभागाच्या वतीने महादेवनगर-इस्लामपूरमधील या महिलेचा स्वॅब तपासणीसाठी घेण्यात आला होता. तो तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. तिच्या संपर्कात असलेल्या घरातील दोघांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णासह घरातील दोघांनाही येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहातील कोव्हिड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. शहरातील महादेवनगर हा भाग अत्यंत गर्दीचा असल्याने नागरिकांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका आणि तालुका आरोग्य विभागाच्या वतीने उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत



