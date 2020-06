झरेतील कोरोनाबाधित  महिलेचा अखेर मृत्यू 

झरे ता. (सांगली) ः झरे (ता. आटपाडी) येथील 58 वर्षाची महिलेचा तपासणी केली असता पॉझिटिव्ह अहवाल आला होता. दोन दिवसापुर्वी त्यानंतर त्यांना तात्काळ मिरज येथील कोरोना रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असतानाच रात्री दोन वाजता तिचे निधन झाले. त्यामुळे झरे परिसरामध्ये खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या संपर्कातील सून, मुलगा, नातू यांचे अहवाल निगेटिव्ह आलेले आहेत. तर पाच वर्षाच्या नातवाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आलेला आहे. त्याचावरती उपचार सुरू आहेत. त्यांची तब्येत व्यवस्थित आहे. हे सर्व कुटुंब कुर्ला येथे राहत होते. आठ दिवसापूर्वी झरे येथे आपल्या माहेरी आले होते. त्या महिलेला थायरॉईड बी आणि दमा असल्याने त्रास जाणवू लागला होता. त्यामुळे त्यांनी खासगी दवाखान्यांमध्ये गेल्या असता डॉक्‍टरांनी त्यांना मिरज शासकीय रुग्णालयांमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांना शासकीय दवाखान्यांमध्ये नेण्यात आले. तपासणी केली असता त्यांचा पॉझिटिव रिपोर्ट आला होता. उपचार घेत असतानाच रात्री दोन च्या दरम्यान त्या महिलेचा मृत्यू झाला. महिला पॉझिटिव्ह सापडल्यानंतर गावामध्ये झोन लागू केला आहे. गावामध्ये येणारे रस्ते सील केले आहेत.



