महापालिकेने कोरोनाला रोखले...आता मात्र याचा धोका

सांगली- कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने गेले दोन महिने कसून प्रयत्न केले. आता पावसाळ्याच्या तोंडावर डेंग्यूचाही धोका आहे. त्यामुळे डेंग्यूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेतर्फे 27 ते 29 मे अखेर घर घर सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. यामध्ये डास उत्पत्ती स्थानाची पाहणी केली जाणार आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिकेने मार्चपासून संचारबंदी, लॉकडाऊनच्या काळात नियोजनबध्द काम केले. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचा शिरकाव झाला नाही. आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिका प्रशासनाने कोरोनाला रोखण्यात यश मिळवले आहे. आता डेंग्यूचा धोका निर्माण होऊ पहात आहे. शहरात काही भागात डेंग्यूचे रुग्ण आढळून येत आहेत. त्याचे पावसाळ्यात गंभीर साथीत रुपांतर होण्यापुर्वी आता महापालिकेने घर घर सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस म्हणाले, महापालिका क्षेत्रात कोरोनाबरोबर डेंग्यूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 27, 28 आणि 29 मे असे तीन दिवस घरनिहाय डास उत्पत्ती स्थानांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत घर, घरांचा परिसर स्वच्छ आहे का, घरांच्या छतावर स्वच्छता आहे का, घराच्या परिसरात भंगार, निरुपयोगी वस्तू साठवून ठेवण्यात आल्या आहेत का याची पाहणी करण्यात येणार आहे. या बरोबरच प्रत्येक घरातील पाणी साठवण्याचे भांडे, जागा एक दिवस कोरडी, स्वच्छ ठेवली जाते का? नसल्यास तेथे डासांची उत्पत्ती झाली आहे का याचीही पाहणी करुन आवश्‍यक उपाययोजना करण्यात येणार आहे.

नागरिकांनी आपल्या घराचे छत, घराचा परिसर, पाणी साठवण्याची ठिकाणे स्वच्छ करुन घ्यावीत. महापालिका कर्मचाऱ्यांना सर्व्हेक्षणात वरील बाबतीत निष्काळजीपणा करुन डासांची उत्पत्ती स्थाने तयार झाल्याचे आढळल्यास अशा कुटुंबांना पाचशे रुपये दंड करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कापडणीस म्हणाले.

Web Title: The corporation stopped Corona.But now the danger