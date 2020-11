सांगली शिक्षक बॅंकेत भ्रष्टाचाराचा कळस : विनायकराव शिंदे, समविचारींची युती करणार 

सांगली ः शिक्षक बॅंकेत भ्रष्टाचाराचा कळस झाला आहे. सभासदांच्या हितासाठी काहीही केले जात नाही. त्यामुळे यावेळी शिक्षक बॅंकेत शिक्षक संघाची ताकद दिसेल, असा विश्‍वास संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायकराव शिंदे यांनी व्यक्त केला. खानापूर येथे श्रीक्षेत्र शुक्राचार्य येथे आयोजित जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. पार्लमेंटरी बोर्ड अध्यक्ष पोपटराव सूर्यवंशी, सरचिटणीस अविनाश गुरव प्रमुख उपस्थित होते.

विनायक शिंदे म्हणाले, ""शिक्षक बॅंकेत व्याजदर कमी करणे, लाभांश वाटप याबाबत सत्ताधारी गंभीर नाहीत. निवडणुकीत त्यांचा पर्दाफाश करू. खोटे बोलायचे दिवस संपले. आम्ही समविचारी संघटनांशी युती करू. सभासद हितासाठी बॅंक वाचली पाहिजे. या मुद्द्यावर विरोधक एकत्र येऊ. येतील त्यांच्यासह आणि राहतील त्यांच्या शिवाय शिक्षक बॅंकेत संघाची सत्ता आणू.'' सरचिटणीस अविनाश गुरव म्हणाले, ""शिक्षकांची कामे करण्यात शिक्षक संघ आघाडीवर आहे. केंद्रप्रमुख पदोन्नती, विषय शिक्षक वेतनश्रेणी यावर आक्रमकपणे आवाज उठवला आहे.''

पोपटराव सूर्यवंशी म्हणाले, ""भूतकाळात झालेल्या चूकांपासून बोध घेत यावेळी शिक्षक बॅंकेच्या निवडणुकीचे मैदान नक्कीच मारेल. सत्ताधाऱ्यांना सभासदांपुढे जायला तोंड नाही.'' संतोष जगताप यांनी स्वागत केले. तालुकाध्यक्षांनी आढावा घेतला. युतीबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हा शिक्षक संघ व पार्लमेंटरी बोर्डाला दिले. कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर "कोविड कर्तव्य निधी' संकलन केल्याबद्दल अभिनंदनाचा ठराव झाला. ख्वाजासो शेख, धनंजय नरुले, श्रीकांत पवार, फत्तेसिंग पाटील, अशोक पाटील, सुधाकर पाटील, महादेव हेगडे, शामगोंडा पाटील, मुरलीधर दोडके, सलीम मुल्ला, टी. के. जावीर आदी उपस्थित होते. संजय पाटील यांनी आभार मानले.

