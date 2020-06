मिरज स्थानकात "कोव्हिड स्पेशल' दाखल; धावते रुग्णालय

मिरज : सांगली जिल्ह्यातील कोरोना ग्रस्त रुग्णांची वाढती संख्या आणि रुग्णांवर उपचारांसाठी तोकडी पडत असलेली यंत्रणा यावर उपाय म्हणून रेल्वे प्रशासनाने खास 22 डब्यांची "कोव्हिड स्पेशल" ही रेल्वे मिरजेला पाठवली आहे. सध्या ही मिरज रेल्वे स्थानकातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या फलाटावर उभी असून तिची रेल्वेस्थानकातील मालधक्‍क्‍याच्या परिसरात खास व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पुढील आदेशानंतर रेल्वेचे हे रेल्वेच्या या धावत्या रुग्णालयात कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार केले जाणार आहेत. सांगली जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक वाढत चालला आहे. सध्या मिरज येथील कोरोना रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी आरोग्य विभागास अपुऱ्या यंत्रणेमुळे मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाने सांगली मिरज परिसरातील काही खासगी रुग्णालयांच्या खाटाही आरक्षित केल्या आहेत. परंतु नजीकच्या भविष्यकाळात रुग्णांची संख्या अचानक वाढली तर त्यांची हेळसांड होऊ नये. आणि आयत्यावेळी व्यवस्थेची तारांबळ उडू नये यासाठी रेल्वेची "कोव्हिड स्पेशल" ही विशेष 22 डब्यांची गाडी रेल्वे मिरज रेल्वे स्थानकात आणून उभी करण्यात आली आहे. ही स्पेशल गाडी म्हणजे रेल्वेचे धावते रुग्णालयच आहे. यामध्ये अतिदक्षता विभाग, आयसोलेशन विभाग, क्वारोंटाईन विभाग अशा सर्व सोयींनी सुसज्ज असलेली ही "कोव्हिड स्पेशल" रेल्वे मुख्य रेल्वे स्थानकापासून दूर अंतरावर उभी केली जाणार आहे. त्याच ठिकाणी रुग्णांना दाखल करण्यासाठीचा रस्ता, पाणी, वीज, आणि अन्य सुविधांची तयारीही सध्या रेल्वे स्थानकात सुरू आहे. यासाठीचे डॉक्‍टर परिचारक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यानंतरच येत्या काही काही दिवसात रेल्वेचे कोव्हिड स्पेशल हे धावते रुग्णालय सुरू होणार आहे.

Web Title: "Covid Special" train came at Miraj station; hospital on wheels