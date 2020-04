ऊस उत्पादकाच्या खिशावर कोयता 

सांगली, : जिल्ह्यात साखर कारखान्यांचा हंगाम अंतिम टप्प्यात सुरु आहे. ज्या कारखान्यांनी हंगाम संपवला आहे त्या कारखान्याच्या हद्दीत सरासरी दीड ते दोन हजार एकर ऊस गाळपावीना शिल्लक राहिल्याचे चित्र आहे. सध्या साखराळेचा राजारामबापू, वाळव्याचा हुतात्मा आणि कुंडलचा क्रांती या साखर कारखान्यांचे हंगाम सुरु आहेत. अन्य कारखान्यांचे हंगाम संपलेत. कारखाना कार्यक्षेत्रात सभासद आणि गेटकेन नोंदीचा ऊस अद्याप दहा-बारा दिवस सुरु राहण्याची शक्‍यता आहे. "कोरोना' च्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड मजूरांना गावाकडे जाण्याचे वेध लागलेत. शिल्लक ऊसाचा प्रश्‍न भेडसावणार आहे. ऊस तोड लवकर व्हावी म्हणून काही ठिकाणी फड पेटवण्याचे प्रकारही घडू लागलेत. ऊस शिल्लक राहू नये यासाठी कारखान्यांनी संबंधित मजुरांची सर्व सोय करावी, अशी सूचना प्रशासनाने केली आहे. उन्हाच्या तडाख्याने मजूर हैराण झालेत. उसाला आलेले तुरे, वाटा, ऊसांत उंदरांचा वावर अशी कारणे सांगून मजुरांकडून तोडीसाठी एकरी दहा हजारांची मागणी केली जात आहे.

कवलापूर परिसरात एका कारखान्याने शेवटच्या दोन दिवसांत ऊस तोडला. काही ऊस गाळपास नेला आणि 25 ते 30 टक्के ऊस फडात पडून आहे. शेतकरी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करण्याच्या विचारात आहे. मात्र संचारबंदीच्या अंमलबजावणींमुळे ते सध्या थांबले आहेत. ेशेतातल्या उसाची धास्ती जिल्ह्यात ऊसाचे क्षेत्र एक लाख 80 हजार एकर आहे. गेल्या वर्षी टंचाई, महापूर आणि अतिवृष्टी झाली. त्याचा परिणाम झाला. सुरवातीला "एफआरपी' च्या वादातून गाळप विलंबाने सुरु झाले. हंगाम सांगतेवेळी "कोरोना' आला. त्यामुळे शिल्लक ऊसाची शेतकऱ्यांनी धास्ती घेतली आहे. मजूर त्याचा फायदा घेत आहेत. पैशाची मागणी सुरु झाली आहे. पिक वाया जाणार, पैसीे जाणार याची धास्ती वाढली आहे.



Web Title: Coyote on the pocket of sugarcane grower