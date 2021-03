बेळगावात बनावट कागदपत्रांद्वारे २६ लाखांना घातला गंडा; पॉलिसीधारकांची फसवणूक

बेळगाव : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पीएनबी मेटलाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीधारकांची २६ लाखांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली सीईएन विभागाच्या पोलिसांनी बुधवारी (१०) एकाला अटक केली. मधुकर विलास सपळे (वय ३१, रा. शास्त्रीनगर) असे त्याचे नाव आहे. त्याच्याकडून दोन महागड्या मोटारी, बनावट कागदपत्रे व दाखले जप्त करण्यात आले आहेत. तपासणीत अंमलबजावणी संचालनालयासह वकिलांच्या नावे तयार केलेल्या बनावट नोटिसाही आढळल्या आहेत. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी, एकजण पीएनबी मेटलाईफ इन्शुरन्स कंपनीतील विम्याचा कालावधी पूर्ण झालेल्या ग्राहकांच्या खात्यावरील रक्कम स्वतःच्या वा इतरांच्या खात्यावर वर्ग करुन फसवणूक करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सखोल चौकशी केल्यानंतर संशयिताने पॉलिसीधारकांना २६ लाखांना फसविल्याचे आढळून आले. पॉलिसीधारकाच्या विम्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करणे आवश्‍यक होते; परंतु तो ती रक्कम बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पॉलिसीधारकांऐवजी स्वतः आणि इतरांच्या खात्यावर जमा करुन घेत असल्याचे आढळले. त्याच्याकडे बनावट रबर स्टॅम्प, मशिन्स, कागदपत्रे, प्रिंटर आदींसह एक इनोव्हा आणि एक स्विफ्ट डिझायर मोटारही सापडली. हेही वाचा - ऊन, रोगापासून आंब्याचे संरक्षण; शेतकऱ्यांच्या अनोख्या जुगाडाची भागात चर्चा

नवी दिल्लीतील अंमलबजावणी संचलनालयाच्या नावे बनावट नोटीसा तयार केल्या होत्या. या नोटीसा बॅंकांना पाठवून ग्राहकांचे खाते गोठविण्याची सूचना केल्याचे उघडकीस आले. अशाप्रकारे त्याने युनियन बॅंकेला तीन नोटीसा पाठविल्या आहेत. तर आयडीबीआय, एसबीआय, खानापूरमधील बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, संकेश्‍वरमधील एका बॅंकेला प्रत्येकी एक नोटीस पाठवून ग्राहकांचे खाते गोठविण्याबाबत कळविले आहे. तसेच सतीश कपिलेश्‍वरी यांच्या नावे जिल्हा आणि मुख्य न्यायाधीश असल्याचे दाखवून बनावट लिगल कौन्सिलिंगबाबत नोटीस पाठवल्याचे त्याने कबूल केले आहे. बनावट कागदपत्रांची निर्मिती करुन पीएनबी मेटलाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीधारकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याच्या विरोधात सीईएन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. संशयिताला पोलिस कोठडीत घेऊन सखोल चौकशी केली जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सीईएन पोलिस निरीक्षक बी. आर. गड्डेकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पोलिस उपायुक्तांनी त्यांचे कौतुक करुन बक्षिसही घोषित केले आहे.

