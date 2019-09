इचलकरंजी : विकास खंडेलवालसह सहा जणांवर खंडणीचा गुन्हा 

इचलकरंजी - यंत्रमाग कारखानदारासह दोघांचे अपहरण करून 50 हजारांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी सहा जणांवर शिवाजीनगर पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला. विकास रामअवतार खंडेलवाल (वय 27, संग्राम चौक) व हर्षवर्धन शाहू घोरपडे (विक्रमनगर) यांना अटक केली. दोघेही कुख्यात गुन्हेगार आहेत. त्यांना 18 सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे. या प्रकरणी श्रीनाथ आदिनाथ लोले (गल्ली नंबर 3, गणेशनगर) यांनी तक्रार दिली. त्यांना तसेच त्यांचे दिवाणजी संजय सिंघवी यांना मारहाण करून अंगठी लंपास केली आहे. मॅडी उर्फ मंदार घोरपडे, अरुण कोळी व अन्य दोघे अनोळखी पसार झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, तक्रारदार लोले व त्यांचे दिवाणजी सिंघवी जुना एसटी स्टॅन्ड परिसरात चहा पिण्यास थांबले होते. मोटारीतून आलेल्या चौघांनी लोले यांचे तेथून अपहरण केले. दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी सिंघवी यांचेही अपहरण केले. दोघांना अलायन्स हॉस्पिटल परिसरातील एका शेतात घेऊन गेले. दोघांनीही संशयितांनी लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण करीत 20 हजार रुपयांची सोन्याची अंगठी काढून घेतली. त्यानंतर त्यांच्याकडे खंडणीची मागणी केली. लोले यांनी आतेभावाला याबाबतचा मेसेज पाठविला. त्यानंतर सर्व नातेवाईक संबंधित ठिकाणी येवून 50 हजारांची खंडणी संशयितांना दिली. त्यानंतर दोघांना सोडून दिले. एकिकडे गणेश विसर्जन मिरवणूकीची धामधूम सुरु असतांना गुरुवारी दुपारच्या सुमारास ही गंभीर घटना घडली. या प्रकरणी कुख्यात गुन्हेगार विकास खंडेलवाल व हर्षवर्धन घोरपडे यांना अटक केली. त्यांच्यावर नेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता 18 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी मिळाली. "मोका" कारवाईचे संकेत

खंडेलवाल व घोरपडे यांच्यावर अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर मोका अंतर्गत कारवाई करण्याच्या हालचाली पोलीस यंत्रणेकडून सुरु आहेत. याबाबतचे संकेत पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.





