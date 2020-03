बंदी आदेश झुगारणाऱ्यांवर गुन्हे 

सांगली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जमाव बंदीचा आदेश झुगारून एकत्र आलेल्या 12 जणांवर सांगली शहर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर मारुती चौकात रस्त्यावर थुंकणाऱ्यावर एकावरही पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यात क्रिकेट खेळण्यासाठी एकत्र आलेल्या सहा जणांचाही समावेश आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात आपत्ती कायदा लागू करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमावबंदीचा आदेश दिला आहे. तरीही काहीजण या आदेशाचा भंग करून बिनधास्त एकत्र येत आहेत. अशांवर आता पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्यांना लाठीचा प्रसाद मिळतो आहे. तर काहींना रस्त्यावर उठाबशा काढाव्या लागत आहेत.



