मगर आली थेट रस्त्यावर... कुठे ते वाचा?

बिळाशी (जि. सांगली) : येथे रोकडे वस्तीनजीक लागून असणाऱ्या शिराळा-कोकरूड रोडवर गुरुवारी रात्री साडेअकराच्या दरम्यान येथील नागरिक शकील मुलाणी यांना त्यांच्या गाडीच्या प्रकाशात रस्ता ओलांडताना मगर स्पष्टपणे दिसली होती. या मगरीचा व्हिडिओ त्यांनी मोबाईलमध्ये चित्रित केला आहे. बिळाशीतील वारणा डावा पोटकालव्यातून ही मगर ओढ्याकाठांचा आसरा घेत बाहेर पडली असल्याचा अंदाज ग्रामस्थांतर्फे वर्तवला जात आहे. या मगरीचे दर्शन शेतकरी विलास आनंदा पाटील, भानुदास पाटील यांच्याही विहिरीत झाल्याचे ग्रामस्थांकरवी समजते आहे. नागरिकांमधील भीतीदायक वातावरण कमी करण्यासाठी वनविभागाने तत्काळ मगरीचा वावर असलेल्या परिसराचा माग घेत, त्या परिसरात तिच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी वन विभागाच्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. वन विभाग वरिष्ठांचेही लक्ष असल्याची माहिती वनरक्षक प्रकाश पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली आहे. मांगरुळ येथील बोगद्यानजीकही ग्रामस्थांना पंधरा दिवसांपूर्वी मगरीचे दर्शन झाले होते.

