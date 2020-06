तळ्यात आलीय मगर; अन गाव भीतीच्या छायेत...

किल्लेमच्छिंद्रगड : येडेमच्छिंद्र (ता. वाळवा, जि. सांगली ) गावच्या श्री गोरक्षनाथ मंदिर येथील पोखरणीच्या तळ्यामध्ये एक मगर मागील वर्षीच्या पावसाळ्यापासून वावरत आहे. या मगरीच्या दहशतीने तळ्याच्या बाजूला शेतजमिनी असलेल्या शेतकऱ्यामध्ये तसेच गोरक्षनाथ मंदिरात येणाऱ्या भाविकामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. येडेमच्छिंद्र ते भवानीनगर हा महत्वाचा रहदारीचा रस्ता याच तळ्यात जवळून जातो. तळ्यात मगरीचे वास्तव्य असल्याने रस्त्याने जाणारे प्रवासी, मंदिरात जाणारे भक्त आणि शेतात जाणारे शेतकरी यांच्यात भीती निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी वनविभागाकडून या मगरीस पकडण्याचा असफल प्रयत्न झाला होता. परंतु त्यानंतर मगरीस पकडण्याबाबत कोणतेच ठोस प्रयत्न झालेले नाहीत. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर तलावातील पाण्याचे प्रमाण वाढल्यास, मगर पकडणं अवघड होणार असल्याने वनविभागाने मगर पकडण्याबाबत तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी वाळवा पंचायत समितीचे सभापती सचिन हुलवान यांनी केली आहे. गावातील विकास चव्हाण आणि हर्षद जगताप या दोन तरुणांनी मगरीचा एक व्हिडीओ तयार करुन सोशल मिडीयावर व्हायरल केल्याने परिसरात भीतीचे सावट अधिकच गडद झाले आहे.

Web Title: The crocodile in the pond at Yedemchhindra