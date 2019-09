कोल्हापूर : राजाराम बंधाऱ्यावर मगर; नागरिकांना सतर्क राहण्याची सुचना

कोल्हापूर - राजाराम बंधारा परिसरात सुमारे सहा फूट लांबीच्या मगरीचे दर्शन विसर्जनाची पहाणी करताना घडले. त्यानंतर त्या मगरीचा शोध वनक्षेत्रपाल, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यामातून घेण्यात आला. मात्र तिला पकडण्यात यश आलेले नाही. याठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात केला असून नागरिकांनी सतर्क रहावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्याचे शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संजय मोरे यांनी सांगितले. घरगुती गणपतीचे विसर्जन काल होते. त्यासंबधी राजाराम बंधाऱ्यावरील पाणी पातळी व कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनाची माहिती घेण्यासाठी शुक्रवारी (ता. 6) रात्री शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संजय मोरे, शहर वाहतूक पोलिस निरीक्षक अनिल गुजर आणि नगरसेवक डॉ. संदीप नेजदार आदी गेले होते. राजाराम बंधाऱ्यांची पहाणी करताना तेथे सुमारे सहा फूट लांबीची मगर पोलिसांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी याची माहिती वनक्षेत्रपाल स्नेहल कोंडुस्कर यांना दिली. ते पथकासह घटनास्थळी दाखल झाल्या. आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या मदतीने मगरीच्या शोध मोहीमेस सुरवात झाली. सुमारे दोन ते तीन तास ही शोध मोहीम घेतली. मात्र मगरीला पकडण्यात यश आलेले नाही. त्यानंतर येथे पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. काल घरगुती गणपतीचे विसर्जना दिवशी कोणी पाण्यात जाणार नाही याची काळजी पोलिस प्रशासनाने घेतली. ही मगर परिसरातील शेतात आलेल्या पाण्यात गेली असावी अशी शक्‍यता वर्तवण्यात आली. खबरदारीचा भाग म्हणून येथे पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. नागरिकांनी याबाबत सतर्क रहावे अशा सूचनाही देण्यात आल्या असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.



