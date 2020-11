कडेगाव (जि. सांगली ) : मुसळधार अवकाळी पावसाने तालुक्‍यातील 877 हेक्‍टर क्षेत्रावरील शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे.कृषी, महसुल व ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी येथील नुकसान झालेल्या सर्व पिकांचे पंचनामे पुर्ण केले आहेत.तर नुकसानीपोटी मिळणारी भरपाईची रक्कम 93 लाख रुपये इतकी असून ती लवकरात लवकर मिळावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. तालुक्‍याला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले होते. त्यामुळे तालुक्‍यातील आले, केळी, भाजीपाला, सोयाबीन, कलिंगड, हळद, द्राक्षे आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी दिवसरात्र काबाडकष्ट करुन व बॅंका, सोसायटीची कर्जे काढून पिके पिकवली. परंतु पावसाने प्रचंड नुकसान झाल्याने, त्यांच्यावर आता कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांना या अस्मानी संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महसुल, कृषी व ग्रामविकास विभागाला शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे कृषी महसूल व ग्रामविकास विभागाच्यावतीने तालुक्‍यातील 55 गावातील 877 हेक्‍टर क्षेत्रांतील नुकसानग्रस्त शेती पिकांचे पंचनामे पूर्ण केले आहेत. त्यामध्ये आले, केळी, भाजीपाला, सोयाबीन, कलिंगड, हळद, द्राक्षे आदी 32 शेतीपिकांचे प्रामुख्याने नुकसान झाले आहे. तर तालुक्‍यातील नुकसान झालेल्या शेती पिकांची लोकप्रतिनिधीसहित प्रांताधिकारी गणेश मरकड, तहसीलदार डॉ. शैलजा पाटील, तालुका कृषी अधिकारी बी. जी. कदम आदींनी पाहणी केली होती. आता पंचनामे पुर्ण झाले असून, तातडीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी अशी मागणी आता सर्व स्थरातून जोर धरु लागली आहे. अहवाल शासनाला सादर तालुक्‍यात पावसाने नुकसान झालेल्या शेती पिकांचे पंचनामे करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. एकूण 55 गावांतील 877 हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शासनाच्या निकषानुसार 93 लाख इतकी भरपाईची रक्कम होत आहे. याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे.

- बी. जी. कदम, तालुका कृषी अधिकारी, कडेगाव संपादक : युवराज यादव

Web Title: Crop damage in 877 hectares due to heavy rain; Panchnama completed in Kadegaon taluka