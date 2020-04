शिर्डीतील रामनवमी उत्सवात झालेल्या "गर्दी'ची चौकशी! 

शिर्डी : साईबाबा संस्थानातर्फे यंदाचा रामनवमी उत्सव भाविकांविना साजरा करण्यात आला; मात्र या उत्सवात संस्थान अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या आदेशाच्या तुलनेत जास्त लोकांना एकत्र केले, त्याचे फोटोसेशन करत ते व्हायरल केले, अशी तक्रार वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार साईबाबा संस्थानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांच्याकडून या प्रकरणी माहिती मागवण्यात आली आहे. पोलिस निरीक्षक दीपक गांधले यांनी ही माहिती दिली. गांधले म्हणाले, की साईमंदिरात दैनंदिन पूजाअर्चा करण्यास मुभा आहे. याव्यतिरिक्त उत्सव साजरा करण्यास मनाई होती. परंतु साईबाबा संस्थानातर्फे साईमंदिरात रामनवमी उत्सवाच्या पूर्वसंध्येला मंदिर प्रशासनाच्या वतीने पारंपरिक पूजाअर्चा करून जास्त लोकांना एकत्र करून सोशल डिस्टन्सिंग न पाळता फोटोसेशन केले आणि ते व्हायरल केल्याची तक्रार वरिष्ठ कार्यालयात प्राप्त झाली होती. दरम्यान, वरिष्ठांच्या आदेशानुसार संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी याबाबतची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे पोलिस महासंचालक यांच्याकडे केली होती, असे समजते.

Web Title: That crowd will be questioned in Shirdi