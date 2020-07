खोटे संदेश "व्हायरल' केल्यास सायबर क्राईमकडे गुन्हा 

सांगली- जिल्हाधिकारी सांगली व जिल्हा माहिती कार्यालय सांगली यांच्या नावाने खोटे व बनावट संदेश तयार करून ते सोशल मीडियावर "व्हायरल' केल्याप्रकरणी सांगली सायबर क्राईम विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी, गेले काही दिवस "व्हॉट्‌स अप' आणि फेसबुक तसेच इतर सोशल मिडियावर जिल्हाधिकारी सांगली व जिल्हा माहिती कार्यालय सांगली यांच्या नावाने बोगस संदेश फिरत आहेत. चुकीची माहिती देणारे हे आवाहन करणारे संदेश व्हायरल होत आहेत. "चिकन मटण घेणे बंद करा', "वृत्तपत्रे घरात घेऊ नका' असे चुकीचे व खोटे आवाहन करण्यात येत आहे. अशा प्रकारचे कोणतेही आव्हान जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी असे शासकीय अधिकारी व कार्यालयाच्या नावाने असणारे संदेश, आवाहन कोणतीही खात्री न करता पुढे पाठवू नयेत. याबाबत प्रशासनाशी संपर्क साधावा. अशा खोट्या अफवा पसरणे, खोटी माहिती पसरवणे हा गुन्हा असून सायबर क्राईम पोलीस अशा घटनांवर लक्ष ठेवून आहेत. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात येणार आहे. तरी कोणीही ही नागरिक व वाचक यांनी अशा खोट्या प्रचाराला बळी पडून घाईने काहीही निर्णय घेऊ नयेत असे आवाहन करण्यात येत आहे.



Web Title: Cybercrime is a crime if false messages are made "viral"