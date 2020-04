दादा, छोट्या  माणसाची ही छोटी मदत 

पेड, (सांगली) : जवान अजित शेंडगे हे मूळ तासगाव तालुक्‍यातील पेड गावचे रहिवासी आहेत. त्यांनी कोविड-19 च्या संदर्भाने उभारण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस ही मदत केली आहे. त्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना टेक्‍स्ट मेसेज पाठवला असून त्यात त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. अजित शेंडगे यांनी संदेशात म्हटले आहे की, "महाराष्ट्रात कोरोना रोग वाढत चालला आहे. या परिस्थितीत उपाययोजनांसाठी 5 हजार रुपये देण्याची माझी इच्छा आहे. बाकीच्या लोकांनी खूप निधी दिला आहे. तो माझ्यापेक्षा खूप मोठा आहे याची मला जाणीव आहे. पण उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना माझी नम्र विनंती आहे की ही मदत ती फुल ना फुलाची पाकळी समजून स्विकारावी." अजित शेंडगे यांचे वडील शंकर शेंडगे यांनीही सैन्यदलात काम केले आहे. ते सध्या सेवानिवृत्त आहेत. त्यांनी त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने गावात गोरगरीब विद्यार्थ्यांना कपडे वाटप केले होते. सामाजिक कार्याची आवड असलेले शेंडगे सध्या दिल्ली येथे सेवा बजावत आहेत.



