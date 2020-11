सांगली ः कोरोना विषाणूचा प्रसार नियंत्रणात येत आहे, मात्र तोंडावर दिवाळी आहे. हा सण उत्साहाचा, आनंदाचा असला तरी या काळात बेसावध राहणे धोक्‍याचे आहे. कोरोनाला पुन्हा आमंत्रण देऊ नका, असे इशारावजा आवाहन जिल्हा पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी आज येथे केले. येथील श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील ट्रस्ट आणि भगवन महावीर कोविड सेंटरतर्फे आज कोरोना योद्‌ध्यांचा कृतज्ञता सन्मान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. सुभाष बेदमुथा अध्यक्षस्थानी तर ट्रस्टचे सचिव, माजी महापौर सुरेश पाटील प्रमुख उपस्थित होते. श्री. गेडाम म्हणाले,""कोरोना संकट काळात शासकीय यंत्रणेला काही मर्यादा पडत असताना सामाजिक क्षेत्रातील संस्था, संघटना उभ्या राहिल्या. त्यांनी लोकांचे प्राण वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळेच आज कोरोना नियंत्रणात आला आहे. काहीजण फोटोसाठी काम करत होते, बहुतांश लोक प्राणपणाने यात लढत होते. कोरोनाची दुसरी लाट येईल की नाही माहित नाही, मात्र ती येऊ नये, ही आपली जबाबदारी आहे. त्याचे भान ठेवून वागा.'' सुरेश पाटील म्हणाले,""आठ दिवसांत लोकांनी 55 लाख रुपयांची मदत आणि उपकरण स्वरुपात वस्तू उपलब्ध करून दिल्या. त्यातून भगवान महावीर कोविड सेंटर उभे राहिले. अडीचशेहून अधिक रुग्ण येथे कोरोनामुक्त झाले. उपचारासोबत समुपदेशन केले. जेणेकरून लोक खचू नयेत.'' डॉ. रवींद्र वाळवेकर म्हणाले,""या रुग्णालयाने खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यासाठी समाजातील अनेक घटकांनी मदत उभी केली. प्रत्येक कर्मचारी राबला.''

यावेळी डॉ. अजित पाचोरे, डॉ. प्रांजली माळी, डॉ. दिनेश लांडे, डॉ. श्रेया कुंभार यांच्यासह सर्व वैद्यकीय सहकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रसन्न शेटे यांनी सूत्रसंचालन तर जितेंद्र नाणेशा यांनी आभार मानले.

