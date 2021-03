सांगली पालिका क्षेत्रात धोका वाढतोय; जिल्ह्यात नवे 20 रुग्ण, तिघांचा मृत्यू

सांगली : जिल्ह्यात आज दिवसभरात 20 जणांना कोरोनाची बाधा झाली. पालिका क्षेत्रात धोका वाढतो असून आज दिवसांत सांगलीत सहा आणि मिरजेत पाच जण बाधित आढळून आले. दिवसभरात तिघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कडेगाव, खानापूर आणि महापालिका क्षेत्रातील रुग्णांचा समावेश आहे. दिवसभरात 31 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. 321 रुग्ण उपचार आहेत. आज दिवसभरात झालेल्या आरटीपीसीआर चाचणीत 429 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यात 5 जण कोरोना बाधित आढळले. तर ऍन्टीजेन चाचणीत 276 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यामध्ये 15 जण कोरोना बाधित आढळले. आटपाडी, जत आणि वाळवा तालुक्‍यात प्रत्येकी दोघांना बाधा झाली. तर खानापूर तालुक्‍यात तिघांना बाधा झाली. कडेगाव, पलुस, कवठेमहांकाळ, मिरज, शिराळा तालुक्‍यात एकही रुग्ण आढळून आला नाही. महापालिका क्षेत्रातील सांगली शहरात सहा, तर मिरज शहरात पाच रुग्ण आढळून आले. तिघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून अत्तापर्यंत 1769 जणांना मृत्यू झाला. 31 जण कोरोनामुक्त झाले. सध्या 321 जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी 52 जण चिंताजनक आहेत. 213 रुग्ण गृहअलगीकरणात आहेत. 108 जण रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. जिल्ह्यातील चित्र आजअखेर जिल्ह्यातील रुग्ण- 48920

आजअखेर बरे झालेले रुग्ण- 46830

सध्या उपचार घेणारे रुग्ण- 321

आजअखेर जिल्ह्यातील मृत्यू- 1769

ग्रामीण भागातील रुग्ण- 24728

शहरी भागातील रुग्ण- 7298

महापालिका क्षेत्र रुग्ण- 16894 कोरोना तालुकानिहाय स्थिती आटपाडी- 2565

जत- 2374

कडेगाव- 2981

कवठे महांकाळ- 2496

खानापूर- 3052

मिरज- 4574

पलूस- 2637

शिराळा- 2302

तासगाव- 3474

वाळवा- 5571

महापालिका- 16894

एकूण - 48920 संपादन : युवराज यादव

Web Title: Danger is increasing in Sangli Municipality area; 20 new patients in the district, three deaths