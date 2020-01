मित्राच्या मृतदेहाची 'अशी' विल्हेवाट लावणं आलं अगलंट...

हुक्केरी (बेळगाव) - रस्ता ओलांडताना अचानक ट्रॅक्‍टरच्या चाकाखाली सापडून मृत झालेल्या मित्राचा मृतदेह झुडपात टाकून अपघाताची घटना लपविण्याचा प्रयत्न केला होता. या ट्रॅक्‍टरचालकाला अटक करण्यात यमकनमर्डी पोलिसांना यश आले आहे. बाबू मुलतानी असे मृताचे, तर रमेश कुगटोळी असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. दोघेही हुल्लोळी गावचे रहिवासी आहेत. तोल गेल्याने तो सापडला चाकात याबाबत माहिती अशी - अवरगोळ येथील ट्रॅक्‍टर चालक रमेश कुगटोळी हा संकेश्‍वरच्या हिरण्यकेशी साखर कारखान्याला ऊस नेत होता. कारखान्यात ऊस उतरून चालक रमेश व त्याचा मित्र बाबू मुलतानी हे ऊस भरण्यासाठी जात होते. ट्रॅक्‍टरमध्ये बसलेल्या बाबू मुलतानी याचा तोल गेल्याने तो चाकात सापडला. यात त्याचा मृत्यू झाल्याने मृतदेह घोडगेरीजवळच्या झुडपात फेकून दिला. नंतर बाबूच्या पालकांनी आपला मुलगा एक आठवडा झाला घरी न परतल्याने हुक्केरी पोलिसांत फिर्याद दिली होती. याचा तपास सुरू असताना यमकनमर्डी पोलिस ठाण्यात अनोखळी मृतदेह सापडल्याची नोंद झाली होती. या मृतदेहाची पाहणी केल्यानंतर तो बाबूचा असल्याचे स्पष्ट झाले. हुक्केरीचे मंडल पोलिस निरीक्षक गुरुराज कल्याणशेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली यमकनमर्डी पोलिसांनी तपास करून दोनच दिवसात आरोपीला अटक केली. हेही वाचा - एक फंडा... ऑनलाईन पेमेंट फसवणुकीचा....

