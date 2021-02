रामलिंग बेटाजवळ मृत माशांचा खच; दुषित पाण्याचे प्रवाह नदीत 

नेर्ले ( जि. सांगली) : वाळवा तालुक्‍यातील बहे येथील रामलिंग बेटावर कृष्णा नदीपात्रात मळी मिश्रित पाणी व दूषित पाण्यामुळे मृत माशांचा खच पडला आहे. साधारणपणे 25 हजार चौरस फुटांच्या परिसरात ही हानी झाली आहे. सांडपाणी, गटारीतील व मळी मिश्रित पाणी, ओढे, नाल्यांमार्फत नदीच्या पाण्यात मिसळत आहे. शेतीसह नदीतील जीवसृष्टी धोक्‍यात आली आहे. प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. वाळवा तालुक्‍यातील बहे येथे रामलिंग बेट आहे. मोठ्या पुलासह छोटा बंधारा आहे. बंधाऱ्यात छोटे छोटे दरवाजे बसवले गेले आहेत. बंधाऱ्याला लोखंडी दरवाजे आहेत. तांबवेच्या बाजूने नदीत मळी मिश्रित पाणी, सांडपाणी, दगडांची राळ यामुळे पाणी दूषित होऊन माशांचा मृत्यू होत असल्याबाबत मच्छिमार सांगतात. पाण्यात सांडपाणी, दुर्गंधीयुक्त पाणी, ओढे व नाळ्यातून नदीत पाणी येते. दूषित पाण्यामुळे नदीतील जीवसृष्टी धोक्‍यात आली आहे. त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. बहेतील रामलिंग बेटावर माशांचा खच पडला आहे. विषयुक्त पाण्यामुळे माशांचा मृत्यू झाल्याचे मच्छिमार व स्थानिक सांगत आहेत. शासनाने लक्ष द्यावे. सांडपाण्यामुळे व मळी मिश्रित घाणीमुळे पुन्हा कृष्णा प्रदूषित होत आहे. शासनाने केलेली डोळेझाक भविष्यात शेतकरी व ग्रामस्थांची डोकेदुखी ठरणार आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Dead fish near Ramalinga Island; Contaminated water flows into the river