सांगली ः जिल्ह्यात आज आणखी एका कोरोना बाधितांचा मृत्यू झाला. तो शिराळा तालुक्‍यातील मोहरे येथील असून त्याचे वय 50 आहे. तब्बेत खालावल्यानंतर त्यांना दोन दिवसांपासून ऑक्‍सिजनवर ठेवले होते. प्रकृती आणखी खालावली व आज दुपारी त्यांचा मृत्यू झाला. शिराळा तालुक्‍यातील हा पहिला तर जिल्ह्यात कोरोनामुळे झालेला तिसरा मृत्यू आहे. यापूर्वी शहरातील विजयनगर आणि कडेगाव तालुक्‍यातील भिकवडी बु. येथील रूग्णांचा मृत्यू झाला होता. दरम्यान, आज नव्याने चौघांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. खानापुर (सुलतानगादे), शिराळा(करुंगली), कडेगाव(आंबेगाव) व कवठेमहांकाळ (नरसिंहगाव) तालुक्‍यातील हे रुग्ण आहेत. सकाळी अहवाल प्राप्त झाला आहेय जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 92 झाली आहे. 41 जणांवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. आजचे नवीन पॉझिटिव्ह - 4

एकुण रुग्ण - 92

उपचार घेणारे रुग्ण - 41

बरे झालेले रुग्ण 48

मृत्यू - 3

पॉजिटिव्ह चिंताजनक 2

ग्रामीण पॉजिटिव्ह 54

शहरी भाग पॉजिटिव्ह 28

मनपा क्षेत्र पॉजिटिव्ह 10



