गणेशाेत्सव निमित्ताने सजावटीच्या साहित्याची पेठेत रेलचेल 

सातारा : सजावटीच्या साहित्याच्या दरात यावर्षी दहा ते 15 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे हौसेचे मोल यावर्षी सर्वांनाच द्यावे लागत आहे. मात्र, गणरायाभोवती सजावट उत्कृष्टच करण्यासाठी वाढलेल्या किमतीचा नागरिकांवर काहीही परिणाम झाल्याचे जाणवत नाही. साताऱ्याच्या बाजारपेठेत खरेदीसाठी नागरिकांची आतापासूनच गर्दी वाढत आहे.

लुकलुकणाऱ्या विद्युत दिव्यांच्या माळा, चकचकीत कागदांचे कलात्मक पंखे, फुले, विविध प्रकारच्या माळा, तोरणे सजावटीच्या नेहमीच्या शेकडो वस्तूंबरोबरच आकर्षक कागदी पंखेही "भाव' खाऊन जात आहेत. पर्यावरण प्रेमी नागरिक या पंख्यांच्या खरेदीस प्राधान्य देत आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी सजावटीच्या साहित्याच्या दरात अल्पशी वाढ झाली आहे. गणरायाची सजावट चांगली व्हावी, यासाठी सारे नागरिक आपापल्या परीने झटत असतात. त्यासाठी विविध प्रकारच्या चकचकीत माळा, विद्युत दिव्यांच्या माळा नेहमी भुरळ घालतात.

गेल्या वर्षी आकर्षक छत बाजारात आले. या वर्षी नवीन फारसे नसले, तरी विविध प्रकारच्या कागदी माळा बाजारात आलेल्या आहेत. रंगीबेरंगी कागदाच्या सजावटीच्या साहित्यातही नगामागे दहा ते 15 रुपयांनी वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले. स्वस्त आणि आकर्षकतेमुळे चायना प्रकारातील साहित्यांना जास्त मागणी आहे. 50 रुपयांपासून पुढे त्यांच्या किमती आहेत. विजेच्या माळांच्या किमतीतही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दहा ते 15 टक्के वाढ झाली आहे.

बाजारात विविध आकारांतील फुले, सिंगल, तसेच डबल रंगांतील मोती व क्रिस्टलपासून तयार केलेल्या मनमोहक माळा (हार), पारंपरिक व सुवासिक हार, रंगीबेरंगी तोरणांच्या माळा आणि हारांना अधिक मागणी असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. सहा इंचापासून एक फूट व्यासाचे पंखे! प्लॅस्टिकच्या जमान्यापूर्वी साधारण 40 वर्षांपूर्वी कागदी पंखे हे गणेशोत्सवाच्या सजावटीत हमखास असत. चिरमुरी रंगीत कागदाचे दोन कळकाच्या कांड्या लावून तयार केलेले हे पंखे लहान मोठ्या विविध आकारांत मिळत असत. प्लॅस्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला आणि हे पंखे जणू काळाच्या पडद्याआडच गेले होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत प्लॅस्टिक बंदी आली आणि आता पुन्हा हे पंखे बाजारपेठेत दिसू लागले आहेत. सहा इंचापासून एक फूट व्यासाचे हे पंखे आता उपलब्ध झाले असून, त्यास नागरिक पसंती देत आहेत.



