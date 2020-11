स्वतंत्र शेंडगेवाडी ग्रा.पं.ची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी; आमदार पडळकरांनी घेतली भेट 

खरसुंडी (सांगली) : शेंडगेवाडी (ता. आटपाडी) मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहत असल्याने आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासमवेत ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. स्वतंत्र ग्रामपंचायत, महसुली गाव करा, अशी लेखी मागणी निवेदनाद्‌वारे करण्यात आली आहे. शेंडगेवाडी आटपाडी ग्रामपंचायती अंतर्गत येते. एक सदस्य निवडून दिला जातो. ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील एका टोकाचे हे गाव असल्यामुळे विकासापासून वंचित आहे. गेली काही वर्षे मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. ग्रामस्थांपैकी काही तरुण सुविधांसाठी वरचेवर प्रयत्न करतात. ग्रामस्थांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सुविधा बाबत लेखी निवेदन दिले. 15 ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीचे सदस्य असलेले सुनील कचरेही हजर होते. आमदार पडळकर आणि ग्रामस्थांनी मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याबाबत समक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. एक वेळ शेंडगेवाडीस भेट द्या, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात स्वतंत्र महसुल गाव व ग्रामपंचायत व्हावी अशी मागणी केली आहे. आमदार पडळकर व ग्रामस्थांनी चर्चा केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले तर स्वतंत्र महसुल व ग्रामपंचायत झाल्यास विकास होऊ शकतो. सध्या विकासकामासाठी थेट ग्रामपंचायतीस निधी मिळत असल्याने कोणावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. रस्ते,पाण्याची समस्या व स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लागेल. ग्रामस्थांतून सोमनाथ शेंडगे, समाधान कचरे, विनायक शेंडगे, नाना शेंडगे, बाळू शिंदे, दाजी शिंदे, भीमराव शेंडगे व ग्रामस्थांनी समस्या पूर्तीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

Web Title: Demand for independent Shendgewadi Gram Panchayat to the District Collector; MLA Padalkar