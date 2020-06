देवराष्ट्रेत एकाचा शिर-  धडावेगळे करून खून 

वांगी (सांगली) :- देवराष्ट्रे (ता. कडेगांव ) येथील शिरगांव ते कुंभारगांव जून्या रस्त्याकडेला जयसिंग शामराव जमदाडे (वय 45 वर्षे) रा. देवराष्ट्रे यांचा आज (गुरुवार 4 जून) सकाळी 11.30 वाजणेचे सुमारास अज्ञाताने धारधार शस्त्राने वार करुन धडावेगळे शिर करुन अत्यंत क्रुर पध्दतीने खून केला आहे. याठिकाणी रक्ताचा सडा पडला असून हल्लेखोर पसार झाला आहे. याठिकाणी देवराष्ट्रे, शिरगांव आणि कुंभारगांवच्या लोकांनी बघण्यासाठी प्रचंड गर्दी केली आहे. याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, शिरगाव कुंभारगाव या रस्त्यावर अज्ञातांनी देवराष्ट्रे येथील जयसिंग जमदाडे यांचा धारधार शस्त्राने वार करून खून केला. हा प्रकार कशामुळे झाला आहे. याचा पोलिस तपास करीत आहेत. घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता. बध्यांनी मोठी गर्दी केली होती. शिरगावं ते कुंभारगाव घटनास्थळी चिंचणी वांगी पोलिसांनी धाव घेतली. या घटनेने परिसरांत यासंदर्भात उलटसूलट प्रतिक्रियांसह हळहळ व्यक्त होत आहे. घटनास्थळी चिंचणी-वांगी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संतोष गोसावी यांनी तात्काळ धाव घेऊन सदर परीसर ताब्यात घेऊन तपासाची चक्रे गतीमान केली आहेत.



Web Title: In Devarashtra, one was beheaded and murdered