Devgad Hapus Mango : आंब्याचा राजा कुणकेश्वरचा देवगड हापूस अखेर बाजारात दाखल, सांगलीच्या सौद्यामध्ये पेटीला मिळाला ५ हजार रुपये दर

Sangli Market : सांगलीच्या फळ बाजारात हंगामातील सर्वाधिक प्रतिक्षित असलेल्या देवगड हापूस आंब्याची एन्ट्री झाली असून पहिल्याच सौद्यात एका पेटीस तब्बल ५१०० रुपये दर मिळाला आहे
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांच्या आवडीचा असलेल्या देवगड हापूस आंबा बाजारात दाखल होत आहे. येथील विष्णुअण्णा पाटील फळ मार्केटमधील व्यापारी बाबा कदम यांच्या स्टॉलवर कुणकेश्वरचा देवगड हापूस आंब्याचा सौदा झाला.

