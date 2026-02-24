Devgad Hapus Mango : आंब्याचा राजा कुणकेश्वरचा देवगड हापूस अखेर बाजारात दाखल, सांगलीच्या सौद्यामध्ये पेटीला मिळाला ५ हजार रुपये दर

सांगली : लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांच्या आवडीचा असलेल्या देवगड हापूस आंबा बाजारात दाखल होत आहे. येथील विष्णुअण्णा पाटील फळ मार्केटमधील व्यापारी बाबा कदम यांच्या स्टॉलवर कुणकेश्वरचा देवगड हापूस आंब्याचा सौदा झाला. .आंब्याच्या एक डझनच्या चार पेट्या दाखल झाल्या. सौद्यामध्ये एका पेटीस तब्बल ५ हजार १०० रुपये दर मिळाला. कुणकेश्वर (ता. देवगड) येथील शेतकरी तुषार शाहीन यांनी आंबे आणले होते. या पेट्यांची खरेदी दलाल कलीम मुनशी यांनी केली. .Latest Marathi News Live Update : मंत्रालयात लक्ष्मीदर्शन, झिरवाळ राजीनामा द्या; विरोधकांचं विधानभवनाबाहेर आंदोलन.याआधी झालेल्या सौद्यात आंब्याला ६ हजार रुपये एका पेटीस दर मिळाला होता. व्यापारी बाबा कदम म्हणाले, ‘‘यंदा वातावरणातील बदलामुळे आंब्याचे उत्पादन कमी आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा आता केवळ १५ टक्के उत्पादन आहे. आंब्याला मोहर देखील भरपूर प्रमाणात आला होता; परंतु तो गळून पडल्याने पीक कमी झाले.’’.सौद्यावेळी सचिन पाटील, दादा खांडेकर, तानाजी खोराडे, शिवाजी आलदर, अध्यक्ष कोंडिबा म्हारगुडे, संभाजी सरगर, तात्या सलगर उपस्थित होते..Devgad Hapus Mango Kolhapur : कोल्हापुरात देवगड हापूस आंबा दाखल, एका डझनाचा दरही ठरला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.