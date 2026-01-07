Sangli News:'सांगलीतील गणपती पंचायतन मंदिरात अलोट गर्दी'; अंगारकी संकष्टीला भाविकांचे गणरायाला साकडे!

सांगली: ‘देवा गणराया, नवीन वर्षात आरोग्य, सुख-समाधान लाभो, सगळी स्वप्ने पूर्ण होवोत,’ असे साकडे भाविकांनी आज अंगारकी संकष्टीनिमित्त गणरायाला घातले. सांगलीतील गणपती पंचायतन मंदिरात अंगारकी संकष्टीनिमित्त अलोट गर्दी झाली होती. गणपती पेठेत दूरवर रांगा लागल्या होत्या..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .हरिपूर बागेतील गणेश मंदिर, विश्रामबाग येथील गणपती मंदिरात पहाटेपासून भाविकांची मोठी गर्दी होती. संस्थानच्या गणपती पंचायतन मंदिरात शेकडो भाविकांनी दर्शन घेत गणरायाच्या चरणी साकडे घातले. सायंकाळी पाचपासून रात्री उशिरापर्यंत मंदिर परिसरात दर्शनासाठी रांगा लागल्या होत्या..अंगारकी संकष्टीनिमित्ताने मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई व सजावट करण्यात आली होती. यंदा ‘गणपती पंचायतन’तर्फे भाविकांसाठी विशेष व्यवस्थापन करण्यात आले होते.मंदिराच्या आतील भागात फुलांची सुबक सजावट करण्यात आली होती, तर बाहेरील बाजूस बालस्वरूप गणरायाचे छायाचित्र असलेले पोस्टर लावण्यात आले होते..अंगारकी संकष्टीनिमित्त गणरायाची विशेष पूजा बांधण्यात आली होती. सकाळी महापूजा, अभिषेक तसेच अथर्वशीर्ष पठण झाले. मंदिराबाहेरील परिसरात सांगलीतील जुन्या वास्तूंची विशेष क्षणचित्रे लावण्यात आली होती. बबलू-गजराज हत्तीच्या आठवणी, गणेशदुर्ग, राजवाडा, कारागृह, वस्तुसंग्रहालय, सांगली हायस्कूलची जुनी इमारत, तसेच आमराईतील निसर्गसौंदर्य या छायाचित्रांनी सांगलीकरांच्या आठवणींना उजाळा दिला..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध... गणपती मंदिर ट्रस्टच्या वतीने भाविकांना राजगिरा लाडूचा प्रसाद वाटप करण्यात आला. तसेच शहरातील राम मंदिर रिक्षा मित्र मंडळ, काँग्रेस भवन येथे आणि ओम साई कला, क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाच्या वतीने भाविकांना खिचडीचे वाटप करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.