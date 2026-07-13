Sangli Historical Well : कचऱ्याचा ढीग हटवला अन् समोर आलं ऐतिहासिक वैभव! सांगलीच्या ढालगावातील 'या' विहिरीचा कायापालट; फोटो व्हायरल

ढालगाव (सांगली) : इतिहास आणि संस्कृतीचा अमूल्य ठेवा असणाऱ्या येथील बारवने (विहीर) अखेर मोकळा श्वास घेतला. अनेक वर्षांपासून कचरा, गाळ आणि झाडी, झुडपांच्या विळख्यात अडकलेल्या विहिरीला स्वच्छता मोहिमेच्या माध्यमातून पुन्हा गतवैभव प्राप्त (Sangli village heritage conservation) झाले. लोकनियुक्त सरपंच संजय घागरे-पाटील यांचे विशेष प्रयत्न, ग्रामपंचायतीच्या सक्रिय पुढाकाराने हे काम जोरात सुरू आहे. कौतुकास्पद कामगिरीमुळे ढालगावसह पंचक्रोशीत मोहिमेचे कौतुक होत आहे..काळाच्या ओघात, दुर्लक्षामुळे ही बारव कचराकुंडी बनली होती. मात्र, तिचे ऐतिहासिक महत्त्व ओळखून सरपंच घागरे-पाटील यांनी ही विहीर स्वच्छ करण्याचा संकल्प सोडला. ग्रामपंचायतीने तातडीने पावले उचलली. यंत्रणा कामाला लावली. लोकप्रतिनिधींचा उत्साह पाहून गावातील जागरूक तरुण, ग्रामस्थांनीही हिरिरीने भाग घेतला. सामूहिक योगदान व ग्रामपंचायतीच्या नियोजनामुळे विहिरीचा कायापालट होत आहे. देखणे बांधकाम, पायऱ्या, पाण्याचा जिवंत झरा स्वच्छ रुपात समोर येऊ लागला आहे..समाज माध्यमे, थेट संपर्काद्वारे माहिती मिळताच ही विहीर पाहण्यासाठी लोकांची पावले ढालगावकडे वळू लागली आहेत. रोज सकाळ-सायंकाळ अनेक लोक विहिरीचे बदललेले रूप पाहण्यास, सुरू असलेले काम पाहण्यास येत आहेत. आसपासच्या गावांतील लोकही सरपंच, ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांच्या एकजुटीचे कौतुक करण्यासाठी आवर्जून भेट देत आहेत..Amboli Waterfall : गोवा, कर्नाटक ते गुजरात... आंबोलीत 5 राज्यांतील पर्यटकांची तुफान गर्दी; मुख्य धबधब्यासह 'हे' पॉईंट्स हाऊसफुल्ल, घाटमार्गात वाहनांच्या रांगा.परिसरातील नागरिकांसाठी हे ठिकाण आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत असून, विहिरीची छायाचित्रे समाज माध्यमात व्हायरल होत आहेत. भविष्यातील जतन, सुशोभीकरण ग्रामपंचायतीच्या पुढाकाराने सुरू असलेले हे काम अंतिम टप्प्यात येत आहे. विहीर स्वच्छ झाल्यानंतर परिसराचे सुशोभीकरण करण्याचा मानसही प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. विहिरीचे मूळ सौंदर्य टिकवून ठेवणे, पाण्याचा योग्य वापर करणे यासाठी ग्रामपंचायत विशेष नियमावली तयार करणार आहे. या बारवच्या पुनरुज्जीवनामुळे ढालगावचे वैभव उजळून निघाले आहे..आपल्या गावचा ऐतिहासिक ठेवा आणि वैभव जतन करणे हे आद्य कर्तव्य आहे. ग्रामपंचायत, ग्रामस्थांच्या एकजुटीमुळेच हे अशक्य वाटणारे काम जोमाने सुरू आहे. लवकरच पूर्ण होत आहे.-संजय घागरे-पाटील, सरपंच, ढालगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.