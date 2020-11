वाळू तस्करी रोखण्यासाठी येरळाकाठी चरी; नदी पाञाकडे जाणारे रस्ते केले बंद

कडेगाव (जि. सांगली ) : तालुक्‍यात येरळा नदीतील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसुल विभागाने कारवाई करीत वांगी,शेळकबाव आदी ठिकाणी नदी पाञाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर चरी काढून रस्ते बंद केले आहेत. सध्या कोरोनामुळे महसूल प्रशासन उपाय योजना व अन्य महसुलच्या कामात व्यस्त आहे.त्याचा गैरफायदा घेत तालुक्‍यातील वाळू तस्करांनी मोठ्या प्रमाणात येरळा नदीतून वाळू उपसा करण्यास सुरुवात केली आहे.तर वांगी वडियेरायबाग , शिवणी,नेवरी , कान्हरवाडी, येतगाव,तुपेवाडी नदीक्षेञातील रस्ते खुले असून या गावातील हद्दीत मोठ्या प्रमाणात वाळु तस्करांनी उच्चाद मांडला आहे.यात महसुल व पोलीस विभागातील काहींच्या पाठिंब्यावर तस्करी सुरु होती. तालुक्‍यात ताकारी टेंभु योजनेचे पाणी आल्याचे आर्थिक सुबत्ता वाढली आहे यातुन मोठ्या प्रमाणात इमारत बांधकामे सुरू आहेत अनेक शासकिय कामेही सुरु आहेत यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उच्च दर्जाच्या येरळा नदीच्या वाळूला मागणी आहे. खर्चापेक्षा दहा पट जादा पैसे वाळु तस्करांना मिळत आहेत. त्यामुळे रात्रभर वाळु चोरून दिवसा अलिशान गाडीतुन फिरणाऱ्या वाळु तस्करांचा तरूणाईवर प्रभाव पडला जात आल्याने अनेक तरूण वाळु तस्करीमध्ये गुंतले आहेत.यातुन गुन्हेगारी घटनेतही वाढ झाली आहे वाळुच्या वाहनाने आता पर्यत तालुक्‍यातील पंधरा बळी गेले आहेत.तर काही कायमचे जायबंदी झाले आहेत. तर येरळा नदी काठावरील अवैध वाळू तस्करी रोखण्यासाठी महसूल प्रशासनाने हालचाली सुरु केल्याने संबंधित वाळू तस्करांचे मात्र चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. तालुक्‍यातील नागरिकांतून

वाळु तस्करीबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या असून महसुल विभागातील तलाठी व पोलीस प्रशासनास वाळू तस्करांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.नदीपाञात चरी काढण्याचे काम सुरु आहे.चोरीची वाळु कोणीही खरेदी करु नये. गावा-गावातील वाळुसाठ्याचे पंचनामे करण्याचे गावकामगार तलाठी यांना आदेश देण्यात आले आहेत. - डॉ. शैलजा पाटील, तहसीलदार,कडेगाव संपादन : युवराज यादव

Web Title: digged pits at bank of Yerla river to prevent sand smuggling; Roads leading to the river are closed