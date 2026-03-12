Yashwantrao Chavan : ऐतिहासिक दस्तऐवजाला उजाळा; यशवंतराव चव्हाण यांचे लेखन वेबसाईटवर

सांगली - आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार, माजी उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्याशी संबंधित मोठा ऐतिहासिक दस्तऐवज आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत सुमारे ७० हजार कागदपत्रे, पत्रव्यवहार, भाषणे, टिप्पणे आणि विविध ऐतिहासिक नोंदी विशेष वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. उद्या (ता. १२) यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्म दिवस ‘समता दिवस दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्त वेबसाईटवरील दस्तऐवज यशवंतराव चव्हाणप्रेमींना दिशादर्शक ठरणार आहेत..मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. या डिजिटल संग्रहामध्ये चव्हाण यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील निर्णय, केंद्र आणि राज्यातील प्रशासनाशी संबंधित पत्रव्यवहार, धोरणात्मक टिप्पणे, भाषणांचे हस्तलिखित मसुदे, तसेच वैयक्तिक नोंदी यांचा समावेश आहे.संशोधक, इतिहास अभ्यासक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास करता यावा, हा या प्रकल्पामागील मुख्य उद्देश आहे. या संग्रहाचे डिजिटायझेशन करताना अनेक जुनी आणि दुर्मीळ कागदपत्रे स्कॅन करून जतन करण्यात आली आहेत.काही कागदपत्रे स्वातंत्र्योत्तर काळातील महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडी समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची मानली जातात. विशेषतः संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, राज्यकारभारातील धोरणे, तसेच राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांची भूमिका या संदर्भातील माहिती या दस्तऐवजांतून मिळते..भाषणे- या संग्रहात त्यांच्या अनेक भाषणांचा समावेश- विविध कार्यक्रमांतील सुमारे ६३७ भाषणे- देशातील २५ विद्यापीठांमधील दीक्षान्त समारंभात केलेली भाषणे- काही भाषणे ध्वनिमुद्रित (audio) स्वरूपातदेखील उपलब्ध.पत्रव्यवहार- या संग्रहात हजारो मूळ पत्रांचे जतन- अंदाजे ८० हजारांपेक्षा जास्त पत्रांचा समावेश- राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, वैयक्तिक पत्रांचा समावेश- देशातील मोठ मोठ्या नेत्यांनी त्यांना लिहिलेली पत्रे- विदेश दौऱ्यावर असताना पत्नी वेणूताई यांना लिहिलेली पत्रे.छायाचित्रे, ऐतिहासिक नोंदीया संग्रहात पुढील दुर्मीळ नोंदीराजकीय, वैयक्तिक छायाचित्रेऐतिहासिक घटना, कार्यक्रमांचे दस्तऐवजविविध लेखकांनी लिहिलेल्या १२० कवितात्यांच्या जीवनाशी संबंधित वैयक्तिक नोंदी, हस्तलिखितेवृत्तपत्र कात्रणेयशवंतराव यांच्यावर वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेली १५८४ कात्रणेया कात्रणांतून त्या काळातील राजकीय घटना, भाषणे आणि निर्णयांची माहिती मिळते .या संकेतस्थळावर जावाhttps://www.chavancentre.org यशवंतराव चव्हाण यांची अधिकृत वेबसाइट आहे. या केंद्रात चव्हाण यांच्या कार्याशी संबंधित पुस्तके, संशोधन साहित्य, भाषणे, फोटो, दस्तऐवज आणि ग्रंथालयातील संदर्भसामग्री उपलब्ध करून दिली आहे. .थोडक्यात दस्तऐवज...लेख, टिप्पणे व लेखनस्वतः लिहिलेले ५१ लेखसंग्रहइतर लेखकांनी त्यांच्यावर लिहिलेले १४२ लेखविविध पुस्तकांसाठी त्यांनी लिहिलेली १६८ प्रस्तावना (Forewords)ही लेखनसामग्री त्यांची विचारसरणी, राजकीय धोरणे आणि सामाजिक दृष्टिकोन समजण्यासाठी महत्त्वाची.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.