PI Ranjankumar Sharma : हलगर्जीपणा करणाऱ्यांचे थेट निलंबन; गुन्हेगारांचे कंबरडं मोडणार, दृष्य पोलिसिंगवर अधिक भर

सांगली - खून, दरोड्यासह गंभीर गुन्ह्यात अधिकारी, अंमलदारांनी कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांचे थेट निलंबन करण्यात येईल, असा इशारा कोल्हापूर परिक्षेत्राचे नूतन विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. सांगली गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्यासाठी गुंडाविरोधी पथकासह ठोस ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. तसेच दृष्य पोलिसिंगवर अधिक भर दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..श्री. शर्मा हे आज सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर ते आले होते. त्यांनी संजयनगर पोलिस ठाण्यास भेट दिली. त्यानंतर पोलिस मुख्यालयात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर अधीक्षक कल्पना बारवकर, उपाधीक्षक संदीप भागवत, प्रणिल गिल्डा, निरीक्षक संजीव झाडे उपस्थित होते..श्री. शर्मा म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला आहे. संजयनगरमध्ये बंडगर खून प्रकरण मनाला वेदना देणारे आहे. त्याचाही आढावा घेतला असून नऊ आरोपी निष्पन्न करण्यात आले आहेत. त्या टोळीला लवकरच मोकातंर्गत कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. या प्रकरणात कोणालाही सोडले जाणार नाही. अशा प्रकरणांसह गंभीर गुन्ह्यात जर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केला, तर त्यांचे निलंबन केले जाईल..लोकांना सुरक्षित वाटणारे पोलिसिंग झाले पाहिजे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.’ ते म्हणाले, ‘गुन्हेगारी, नशेखोरी रोखण्यासाठी आता ठोस ॲक्शन प्लॅन असले. पोलिस रस्त्यावर उतरून कारवाई करतील, अशा सूचना प्रत्येक पोलिस ठाण्यास दिल्या आहेत. कोणचाही गय केली जाणार नाही. दृष्य पोलिसिंगवर प्राधान्याने भर दिला जाईल. येणाऱ्या काही महिन्यांत सांगलीकरांना हे दिसून येईल..महिला सुरक्षा विषयी देखील कडक भूमिका पोलिसांची असेल.’ कॅफेबाबत बोलताना श्री. शर्मा म्हणाले, ‘कॅफेत काही गैरप्रकार होताहेत. त्यांच्यावर अधीक्षक दोशी यांनी कारवाई सुरू केली आहे. परंतू जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकारातून एक नियमावली जारी होईल. त्यातून करवाई केली जाईल.’.दोन निरीक्षकांचे वेतन रोखण्याची नोटीसश्री. शर्मा म्हणाले, ‘बंडगर खून प्रकरणी गांभिर्याने दखल घेण्यात आली आहे. संजयनगरचे निरीक्षक सतीश कदम आणि कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक संदीप कोळेकर यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. तसेच दोन वर्षाची वेतनवाढ का रोखू नये, अशी नोटीस दिली आहे. त्यांचे उत्तर प्राप्त होताच, पुढील कारवाई केली जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.