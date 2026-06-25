पश्चिम महाराष्ट्र

PI Ranjankumar Sharma : हलगर्जीपणा करणाऱ्यांचे थेट निलंबन; गुन्हेगारांचे कंबरडं मोडणार, दृष्य पोलिसिंगवर अधिक भर

सांगली गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्यासाठी गुंडाविरोधी पथकासह ठोस ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे.
Special Inspector General of Police ranjankumar sharma

Special Inspector General of Police ranjankumar sharma

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली - खून, दरोड्यासह गंभीर गुन्ह्यात अधिकारी, अंमलदारांनी कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांचे थेट निलंबन करण्यात येईल, असा इशारा कोल्हापूर परिक्षेत्राचे नूतन विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. सांगली गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्यासाठी गुंडाविरोधी पथकासह ठोस ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. तसेच दृष्य पोलिसिंगवर अधिक भर दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Sangli
crime
Action
Accused
police inspector
Criminal cases
suspension