मिरज पश्चिममध्ये कोरोनाच्या पाठोपाठ याची साथ

तुंग (सांगली)- मिरज पश्चिम भागामधील गावात सध्या डेंगी सदृश्य आजाराची साथ वाढत आहे. यामुळे डेग्युची लक्षणे दिसणाऱ्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. कोरोनाच्या पाठोपाठ डेंगीसदृश्य तापामुळे नागरीक हैराण झाले आहेत. मिरज पश्चिम भागातील तुंग,कसबेडिग्रज,मौजेडिग्रज,समडोळी , कवठेपिरान, दुधगाव येथील रुग्ण गावातील स्थानिक खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने याची दखल घेऊन सर्वेक्षण सुरु करून उपाययोजना करण्याची मागणी ग्रामस्थ करत आहेत.कोरोनाचा कहर सुरु होण्यापूर्वीपासून डेंगीसदृश्य रुग्ण आढळून येत होते. आता कोरोना व डेग्यु यामुळे लोक अधिकच भयभित होत आहेत.मिरज पश्चिम भागातील आठ गावामध्ये ठराविक भागामध्येच असे रुग्ण सापडत असून त्यांना ताप, अंगदुखी, कणकण, अशक्तपणा अशी लक्षणे दिसून येत आहेत. तसेच त्यांच्या रक्तातील पांढ-या व रक्त गोठविणा-या पेशींमध्ये कमालीची घट होत आहे. आधीच कोरोनासारख्या महाभयंकर रोगाने नागरीक संकटात सापडले आहेत. त्यामध्ये या साथीने नागरीकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सांगलीत उपचारासाठी जावे तर कोरोनाचे रुग्ण त्यामुळे गावातच सध्या अपचार घेण्यावर भर आहे.

गतवर्षी महापूर व त्यानंतर अतिवृष्टीमुळे नंतर डेग्यु,व सध्या कोरोना या अशा साथीने तोंड वर काढले आहे. सध्या डासांचे प्रमाण वाढलेलेच आहे. दररोज रुग्ण सापडत असून डासांवर व डेंगी सदृश्य रोगावर नियंत्रण कसे ठेवायचा हा प्रश्न ग्रामपंचायत प्रशासन व नागरीकांना पडला आहे. त्यावर ठोस उपाय करण्याची मागणी नागरीकांमधून होत आहे. आशा वर्कर्स यांनी गावात फिरुन माहिती घेऊन पहाणी केली आहे.ग्रामस्थांना पाणी साठवुन ठेऊ नये व गटारे वहाते ठेवण्याचे अवाहन ग्रामपंचायत प्रशासनाने केले आहे. कवठेपिरान प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य सेवक पथक आणि स्थानिक आरोग्य कर्मचारी यांच्यामाध्यमातून सर्वेक्षण करुन प्रभावी उपाययोजना करावी आशी मागणी होत आहे.



Web Title: This disease in the western part of Miraj