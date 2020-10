कोरोना, अतिवृष्टीत दिवाळीपूर्वी लाभांश वाटप करा; सहकार उपनिबंधकांकडे मागणी

सांगली ः गेली सात महिने कोरोना आणि त्यानंतर जिल्ह्यातील शेतकरी अतिवृष्टीच्या कचाट्यात सापडला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी बॅंका, पतसंस्था, विकास सेवा सोसायट्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा तातडीने ऑनलाईन घेऊन दिवाळीपूर्वी लाभांश वाटप करावा, असा तगादा जिल्हा सहकार उपनिबंधक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे लावला जातोय. 10 ऑक्‍टोबरपासून जिल्ह्यात अवकाळी, वादळी पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. कोरोनाच्या अडथळ्यांमुळे जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांवर बंधने आली आहेत. जिल्ह्यातील सहकारी बॅंका, दीड हजारावर पतसंस्था, सव्वासातशे विकास सेवा सोसायट्यांत सुमारे साडेचार ते पाच लाख सभासद सध्या लाभांषापासून वंचित आहेत. गर्दी टाळण्यासाठी सभासदांच्या परवानगीने झूम सभा सुरू झाल्या आहेत. सध्याच्या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांच्या दिवाळीपूर्वी लाभांश मिळाल्यास मदत होईल, या आशयांची निवेदन सहकार उपनिबंधक यांना देण्यात आली आहेत. सहकारी संस्थांचा लाभांश सभासदांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 30 सप्टेंबरची मुदत असते. साधारणतः 30 सप्टेंबरपूर्वी जुलै-ऑगस्ट महिन्यांत संस्थांच्या तयारीनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभा होतात. मात्र, यंदा कोरोनामुळे संस्थांचा कारभार काहीअंशी अडचणीत आला आहे. वार्षिक सभाही पुढे ढकलल्याने हक्काच्या लाभांशासाठी सभासदांना वंचित राहावे लागत आहे. सध्या दिवाळी सणाच्या पार्श्‍वभूमीवर तरी तातडीने वाटप करावे, अशी मागणी होत आहे. आकडेवारीवर एक दृष्टिक्षेप... जिल्ह्यात 22 बॅंकांत एक लाख सभासद

लाभांश देणाऱ्या 360 विकास सोसायट्या

सोसायट्यांची सभासद संख्या- सुमारे 2.20 लाख

लाभांष वाटणाऱ्या पतसंस्था - 500

पतसंस्थांची सभासद संख्या 2 लाख

पगारदार कर्मचारी संख्या -95 हजार नियमानुसार लाभांश वाटू शकतात

वार्षिक सर्वसाधारण सभेतच लाभांश वाटपाचे निर्णय होतात. हा प्रश्‍न संस्थांच्या पातळीवर आहे. नियमानुसार ते लाभांश वाटू शकतात. - नीळकंट करे, जिल्हा सहकार उपनिबंधक, सांगली. संपादन : युवराज यादव

