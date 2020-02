नव उद्योजकांना जिल्हा बॅंक कर्ज देईल

सांगली ः ः राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी नव उद्योजकांची कर्ज प्रकरणे थकवली असली तरी त्यांनी चिंता करू नये. अशा नव उद्योजकांना जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक कर्ज पुरवठा करेल. त्यासाठीची आवश्‍यक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी उद्योग केंद्राने पुढाकार घ्यावा. आम्ही त्याचे स्वागत करू, अशी भूमिका जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून रोजगारासाठी कर्ज मागणीचे सुमारे 1400 प्रस्ताव राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून धूळखात पडून आहेत. त्या विषयाला आज "सकाळ'ने प्रकाशात आणले. या प्रकरणात जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारीही आक्रमक असून बॅंकांबद्दल त्यांच्यात तीव्र नाराजी आहे. या स्थितीत नव उद्योजकांसाठी कर्जाचे पर्याय काय? त्यांनी उद्योग करायचाच नाही का? त्यांचे प्रस्ताव किती काळ बासनात गुंडाळून ठेवणार, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. अशावेळी नव उद्योजकांना सहजी कर्ज उपलब्धता करून देणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा बॅंकांना या योजनेशी जोडणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हा बॅंकेने उत्सुकता दर्शवली आहे.

दिलीप पाटील म्हणाले, ""आम्हाला चांगले कर्जदार हवेच आहेत. नव उद्योजकांचे प्रस्ताव चांगले असतील, त्यांच्यात उर्मी असेल तर त्यांना बळ देण्याचे काम आम्ही केलेच पाहिजे. केवळ अनुदान लाटण्यासाठी काहीजण कर्ज घेतात, असे अनुभव होते. ते नव्या नियमानुसार मोडीत निघाले आहे. कर्जाला राज्य सरकारची हमी आहे. त्यामुळे आम्हाला कर्ज देण्यात काहीच अडचण नाही. राष्ट्रीयकृत बॅंकांशी स्पर्धा करणारे व्याजदर आणि सोयी सुविधा आम्ही आधीच उपलब्ध केल्या आहेत. त्यामुळे नव उद्योजकांना जिल्हा बॅंकेचा आधार मिळेल. उद्योग केंद्राने त्याबाबत पुढाकार घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव द्यावा.''

-------------- ""हा विषय महत्वाचा आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आमचे नेते जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा करू. ते नवे उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नक्कीच मार्ग काढतील.'' - दिलीप पाटील, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष

Web Title: District Bank will provide loan to new entrepreneurs