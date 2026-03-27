Robbery Case : जिल्हा बँक झरे शाखा चोरी प्रकरण; सातवा आरोपी जेरबंद, १४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

सांगली : झरे (ता. आटपाडी) येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे लॉकर फोडणाऱ्या टोळीतील आणखी एका संशयितास स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने गजाआड केले. आदेश बाबुराव शर्मा (वय ३०, रा. हसनपूर, उत्तरप्रदेश) असे त्याचे नाव आहे. त्याच्याकडून १४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आतापर्यंत टोळीतील सात जणांना अटक केली आहे. झरे येथे ७ जानेवारी रोजी मध्यरात्रीनंतर उत्तर प्रदेशातील टोळीने सांगली जिल्ह्यातील साथीदारांच्या मदतीने जिल्हा बँकेच्या शाखेतील पाठीमागील खिडकीची काच फोडून गज गॅस कटरने कापले. .त्यानंतर आत प्रवेश करून लॉकर रूममधील २२ लॉकर गॅस कटरने तोडले. ग्राहकांनी ठेवलेले सोन्या-चांदीचे दागिने व रोकडची चोरी केली. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली होती. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने या टोळीचा छडा लावण्यात यश मिळवले. पथकाने संशयित राहुल रंजमीश शर्मा (रा. ककराला, जि. बदायू, उत्तरप्रदेश), विश्वजीत विजय पाटील (रा. बांबवडे, ता. पलूस), संकेत अरुण जाधव (रा. बलवडी, ता. खानापूर), इजाज राजू अत्तार (रा. आमणापूर, ता. पलूस), अस्लम ऊर्फ टनटन मिठ्ठोरी खान (रा.ककराला, उत्तरप्रदेश), शकील अकबर कुरेशी (रा. इस्लामनगर, उत्तर प्रदेश) या सहा जणांना अटक केली होती..गुन्हे अन्वेषणचे सहाय्यक निरीक्षक जयदीप कळेकर यांच्या पथकाला टोळीतील संशयित आदेश शर्मा हा सातारा जिल्ह्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने तेथे जाऊन त्याला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतल्यानंतर सॅकमध्ये १३ लाख ८५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने व रोख १० हजार ५०० रुपये असा एकूण १३ लाख ९५ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल मिळाला. चौकशीत त्याने दोन महिन्यांपूर्वी चोरी केल्याची कबुली दिली..गुन्हे अन्वेषणचे निरीक्षक संजीव झाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक कळेकर, संदीप नलावडे, संदीप गुरव, सागर टिंगरे, अमिरशा फकीर, नागेश खरात, अतुल माने, सागर लवटे, अनिल कोळेकर, दरिबा बंडगर, सोमनाथ गुंडे, रणजित जाधव, सतीश माने, मच्छिंद्र बर्डे, उदयसिंह माळी, अमर नरळे, अरुण पाटील, महादेव नागणे आदींच्या पथकाने कारवाई केली.