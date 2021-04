सांगली जिल्ह्यात लॉकडाऊन नको, कठोर निर्बंध हवे : सर्वपक्षीय बैठकीत सूर

सांगली : जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत. वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी लॉकडाऊनचा पर्याय योग्य नसून कठोर निर्बंध करणेचे गरजेचे आहे, असा सूर सर्वपक्षीय कृती समितीच्या बैठकीत उमटला. येथील कष्टकऱ्यांची दौलतमधील सभागृहात समितीची आज बैठक झाली.

राज्यातील संपूर्ण परिस्थिती पाहता लॉकडाऊन हा कोरोना वरील काही उपाय नाही. मागील वेळेस केलेला लॉकडाऊन हा आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी, आवश्‍यक ती बेड संख्या वाढवण्याकरता करण्यात आला होता. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात झालेल्या आरोग्यसुविधा वाढत्या कोरोना रुग्णासाठी आता कामात येणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत पुन्हा लॉकडाऊन करणे हे पूर्ण चुकीचे असणार आहे, त्यामुळे संपूर्ण समाजभावना लक्षात घेता कोणत्याही परिस्थितीत लॉकडाऊन करण्यात येऊ नये, अशी मागणी समितीचे सतीश साखळकर यांनी केली. योग्य आणि आवश्‍यक त्या सर्व निर्बंधासहित सर्व व्यवसाय सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. त्यावरच आता सर्व आर्थिक चक्र अवलंबून आहे अन्यथा हे आर्थिक गाडा पुन्हा रूतेल, अशी चिंता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. शासनाने सर्व रुग्णालयांना महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना अंतर्गत लाभ देण्यात यावा आणि कोरोना रुग्णांना मोफत उपचार मिळावी, अशी मागणीही यावेळी बैठकीत करण्यात आली. कोरोनासाठी सुरू असलेले लसीकरण गतीने पूर्ण करून जास्तीत जास्त लोकांना लसीकरण झाले पाहिजे. जिल्ह्यातील सर्व खासगी दवाखाने सुरू ठेवण्याबाबत आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी सदस्यांनी केली. लॉकडाऊन संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी सर्वपक्षीयांची बैठक आयोजित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी सतीश साखळकर, डॉ. संजय पाटील, माजी आमदार नितीन शिंदे, विकास मगदूम, असिफ बावा, नगरसेवक अभिजित भोसले, संतोष पाटील, युवराज बावडेकर, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख शंभोराज काटकर, संदीप टेंगले, दादासो बंडगर, रेखा पाटील, अतुल माने, दीपक माने, प्रशांत भोसले, फारुक संगतरास, हृषीकेश पाटील, मयूर घोडके, तानाजी रुईकर, लालू मेस्त्री, आश्रफ वाणकर, अमर पडळकर, शैलेश पवार, यश माने, सत्यशील कांबळे, सुहेल तांबोळी, माधुरी वसगडेकर उपस्थित होते. संपादन : युवराज यादव

