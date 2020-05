त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नका : शिवप्रतिष्ठानचे आवाहन

सांगली- कोरोना च्या संकट काळात अधिकृत परवाना घेऊन जे नागरिक जिल्ह्यात येत आहेत, त्यांना माणुसकीने मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे. त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नका. मात्र जे बेकायदेशीर गावात येत आहेत त्यांच्याविरूद्ध तक्रार करावी असे आवाहन शिवप्रतिष्ठानतर्फे कार्यवाह नितीन चौगुले यांनी केले आहे. "कोरोना' विषाणूचा फैलाव सर्वत्र झाला असून वातावरण गढूळ निर्माण झाले आहे. प्रत्येकजण एकमेकाकडे संशयाने बघू लागला आहे. प्रत्येकाला स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्या जीवाची काळजी आहे. परंतू सध्या लॉकडाउन आणि संचारबंदीमुळे मुंबई, पुणे येथे अडकलेले नागरिक गावी परत येत आहेत. शिक्षण आणि नोकरीनिमित्त गेलेले नागरिक प्रशासनाची परवानगी घेऊन आणि वैद्यकीय तपासणी करून येत आहेत. जिल्ह्यात आल्यानंतर त्यांच्या हातावर होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारला जातोय. हा शिक्का पाहून नागरिक त्यांना तुच्छतेने वागवत आहेत. सध्या लॉकडाउन शिथील केल्यानंतर मुंबई, पुणेसह अन्य जिल्ह्यातून अनेक नागरिक येथे स्थलांतरीत होत आहेत. त्यांची संख्या मोठी आहे. हे सर्वजण संकटात सापडल्यामुळे आणि पर्याय नसल्यामुळे इकडे येथे आहेत. त्यामुळे त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची गरज आहे. गतवर्षी महापुराच्या संकटात सापडल्यानंतर मुंबई, पुणेसह अन्य जिल्ह्यातील बांधवांनी आपल्याकडे शेकडो ट्रक भरून धान्य आणि इतर मदत पाठवली होती. तसेच सांगलीकर देखील कामानिमित्त तिकडे गेले की हक्काने त्यांच्याकडे जाऊन त्रास देतात. त्यामुळे आज ते नाईलाजाने आपल्या हक्काच्या घराकडे येत असतील तर तुच्छतेने वागणूक देऊ नये. सावधानता बाळगून प्रत्येकाने आपले वागणे बदलण्याची गरज आहे. अधिकृत परवाना घेऊन येणाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक द्या. तर बेकायदेशीरपणे येणाऱ्यांविरूद्ध जागरूक म्हणून तक्रार करावी असे आवाहनही शिवप्रतिष्ठानतर्फे श्री. चौगुले यांनी केले आहे.



