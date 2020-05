शाळा सुरु करु नका संघटनेची मागणी कोणाकडे ती वाचा

सांगली ः राज्यात "कोरोना' चा प्रादुर्भाव वाढत आहे. रुग्ण वाढत असताना शासनाने 15 जून पासून राज्यात शाळा सुरु करण्याचे नियोजन सुरु केले आहे. रुग्णसंख्या वाढत असताना शाळा सुरु करणे चुकीचे आहे. "कोरोना' चा प्रादुर्भाव संपेपर्यंत शाळा सुरु करु नयेत, अशी मागणी भारतीय विद्यार्थी संसदेने केली आहे.

शाळां सुरु करण्यास विरोधाबाबतचे निवेदन विद्यार्थी संसदेच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांना दिले. त्यात म्हटले आहे, की शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 15 जूनपासून राज्यात शाळा सुरु करण्याचे नियोजन केले जात आहे. शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी याचा आढावा घेतला आहे. कोरोना रूग्णांचे वाढते प्रमाण पाहता शाळा सुरु करणे धोक्‍याचे होईल. वृद्ध व लहान मुलांना जास्त धोका आहे. विद्यार्थी शारिरीक अंतराचा नियम किती काटेकोर पाळतील याबाबत साशंकता आहे. एकीकडे परीक्षा रद्द करण्यात येतात, तर दुसरीकडे रुग्णांची संख्या वाढत असताना घाईने शाळा सुरु करणे चुकीचे होणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव जोपर्यंत कमी होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील आणि जिल्ह्यातील शाळा सुरु करू नयेत अशी विद्यार्थी संसदेची मागणी आहे. निवेदन देताना सचिन सव्वाखंडे, प्रभास हेटकाळे, श्रीधर चिकुर्डेकर, शशिकांत कांबळे उपस्थित होते.

