डॉ. सय्यद यांच्या शोले स्टाईल आंदोलन केले, अन महापौर तातडीने मिरजेकडे  धावले

मिरज (जि. सांगली) : शहरातील मध्यवस्तीतील किमान सहा ते सात हजार नागरिकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून पाणी टंचाईचा त्रास होत असेल आणि महिला दिनादिवशी महिला नगरसेविकेस पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन करावे लागते ही बाब लाजिरवाणी आहे. येत्या काही दिवसांत यामध्ये सुधारणा झाली नाही, तर आपण स्वतः पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन करू, असा इशारा महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी आज मिरजेत दिला. नगरसेविका डॉ. नर्गिस सय्यद यांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केल्यानंतर महापौर तातडीने मिरजेत दाखल झाले आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेऊन स्वतः आंदोलन करण्याचा इशारा देताच डॉ. सय्यद यांच्या प्रभागात लगेचच पाण्याचे टॅंकर गेले आणि तातडीने पाणीही सोडण्यात आले. शहराची मध्यवस्ती असलेल्या गुरुवार पेठ, बुधवार पेठ, गोठण गल्ली, मुजावर गल्ली, जवाहर चौक, बसवेश्वर चौक, अंबी वाडा येथील किमान सात हजार नागरिक गेल्या सात महिन्यांपासून पाणी टंचाईच्या संकटात आहेत. अमृत योजनेचे काम झाल्यानंतर ही टंचाई जाणवू लागली आहे. दिवसातून केवळ पंचेचाळीस मिनिटे पाणी त्यामध्ये दहा ते पंधरा मिनिटे केवळ पाईपमधून हवाच येत राहिल्याने वैतागलेले नागरिक नगरसेवकांना जाब विचारू लागले. अधिकारी जबाबदारी झटकत असल्याचा अनुभव येताच डॉ. सय्यद यांनी आज अचानकच येथील पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केले. तेथूनच महापौर, आयुक्त आणि पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर सर्वांची धावपळ सुरू झाली. महापौर सूर्यवंशी हे काही मिनिटात तेथे आले आणि टाकीवर जाऊन त्यांनी डॉ. सय्यद यांची समजूत काढली आणि त्यांना खाली आणल्यानंतर अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. त्यानंत डॉ. सय्यद यांनी हे आंदोलन मागे घेतले आणि त्यानंतर काही वेळातच टंचाईग्रस्त परिसरात पाणीही पोहोचले. वैतागून आंदोलन करावे लागले

गेल्या किमान सहा महिन्यांपासून पाणीटंचाईबाबत पाठपुरावा करते आहे. नागरिकांच्या समस्येबाबत अधिकारी जबाबदारी झटकत असल्यानेच वैतागून आपणास हे आंदोलन करावे लागले.

- डॉ. नर्गिस सय्यद, नगरसेविका संपादन : युवराज यादव

