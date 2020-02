कवलापूरच्या या नाटकास उत्तरप्रदेशात क्रमांक

सांगली- उत्तरप्रदेशातील बरेली येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सवात कवलापूर (ता. मिरज) येथील "लोककला महाराष्ट्राची आठवण परंपरेची' कार्यक्रमात सहभाग घेतला. तर नाटक विभागातील "धिंड' ( जुलुस) नाटकास तिसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले. बरेली येथे अखिल भारतीय संगीत व नाटक सांस्कृतीक संमेलन व आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सव साजरा झाला. देशातील एकरा राज्यासह बांगलादेशातील कलाकार यामध्ये सहभागी झाले होते. संमेलनात महाराष्ट्र राज्यातील सांगलीतील कवलापूरच्या कलाकारांनी " लोककला महाराष्ट्राची आठवण परंपरेची' या कार्यक्रमात कलाकारांनी सहभाग घेतला. नाटक विभागातील कलाकारांनी "धिंड' नाटक सादर केले. या नाटकाला तिसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले. नाटकांचे निर्माता बालासाहेब पवार, दिग्दर्शक राजू पवार यांनी केले. या नाटकाला तिसऱ्या क्रमांकासह वैयक्तिक पारितोषिकेही मिळाली. त्यात बाळासाहेब पवार ( सर्वोत्कृष्ट अभिनेता), मोहिनी खोत (सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री), बबन यादव ( सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा), प्रभू पवार ( सर्वोत्कृष्ट संगीत) यांचा समावेश आहे. धिंड नाटकांची पटकथा संवाद दादा माळी, नेपथ्य संजय नाईक, बबन यादव, शीतल माळकर, बबन पवार, सुर्यकांत कदम, अजिंक्‍य गुंडे या कलाकारांनी विविध भूमिका साकारल्या होत्या. नृत्य विभागातून मोहिनी खोत यांना प्रथम क्रमांक मिळाला. दीपाली कदम, ऐश्‍वर्या दळवी, प्रीती, सृष्टी, असिफा या कलाकारांना वैयक्तिक पारितोषिके मिळाली.



Web Title: this drama from kavalapur is rank in uttar pradesh