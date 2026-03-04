पश्चिम महाराष्ट्र

Galli Brothers : दुबईतील गलाई बांधव सुरक्षित; युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण

Dubai Safe : मध्य-पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुबई येथे व्यवसायानिमित्त स्थायिक झालेल्या लेंगरे परिसरातील गलाई बांधवांबाबत सोशल मीडियावर विविध अफवा पसरत होत्या
dubai galai community 

dubai galai community 

sakal

सचिन निकम - सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लेंगरे : इस्त्राईल, अमेरिका, इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, याचे पडसाद समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर उमटत आहेत.

Loading content, please wait...
Sangli
america
Dubai
Paschim maharashtra
War
israel
Iran

Related Stories

No stories found.