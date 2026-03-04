Galli Brothers : दुबईतील गलाई बांधव सुरक्षित; युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण

लेंगरे : इस्त्राईल, अमेरिका, इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, याचे पडसाद समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर उमटत आहेत. .मात्र, दुबईतील वस्तुस्थिती प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांपेक्षा वेगळी असून, तिथे सध्या शांतता आहे, अशी माहिती लेंगरे येथील गलाई व्यावसायिक विनायक शेठ देशमुख यांनी दिली आहे. लेंगरेसह परिसरातील बरेचशे लोक गलाई व्यवसायानिमित्त देशासह विदेशातही स्थायिक झाले आहेत. .पुरंदर, दौंड, आंबेगावातील पर्यटक दुबईत सुखरूप.काही महिन्यांपूर्वी नेपाळमध्येही हिंसाचार उसळला होता. त्यावेळीही गलाई बांधवांना वस्तुस्थिती माहिती दिली होती. सध्या आताही इराण, अमेरिका, सौदी अरेबिया या देशांत युद्ध सुरू झाल्याने आपल्या भागात व्यवसायानिमित्त स्थायिक झालेल्या लोकांची काळजी गावाकडील लोकांना लागली होती. मात्र, गावाकडच्या लोकांशी संवाद साधून सुखरूप असल्याचे सांगितले..दुबईतील ‘गोल्ड सूक’ बाजारपेठेतून त्यांनी थेट संवाद साधत भारतीयांना आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील कुटुंबियांना धीर दिला आहे. समाजमाध्यामावर सौदी, दुबईबाबत अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत; परंतु सध्या तिथे परिस्थिती पूर्णपणे स्थिर आहे. .Jalgaon Tourists : जळगावकर दुबईत सुरक्षित! युद्धाच्या भडक्यामुळे मुक्काम लांबला, पण दुबई सरकार करणार खाण्यापिण्याचा खर्च.दुबईतील सुप्रसिद्ध गोल्ड मार्केटमध्ये व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू आहेत. सध्या रमजानचा पवित्र महिना असल्यामुळे मार्केटमध्ये दररोजच्या तुलनेत गर्दी कमी आहे, मात्र जनजीवन विस्कळीत झालेले नाही. .युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून सध्या विमानसेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांमध्ये काही प्रमाणात चिंतेचे आणि गोंधळाचे वातावरण आहे. मात्र, ही परिस्थिती तात्पुरती असून येत्या २-३ दिवसांत चित्र अधिक स्पष्ट होईल. .असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. विमानसेवा बंद असल्यामुळे थोडी अस्वस्थता नक्कीच आहे, पण परिस्थिती नियंत्रणात आहे. लोकांनी संयम ठेवावा, असे देशमुख यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.