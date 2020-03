कोरोनामुळे झेंडू पिकावर फिरवला नांगर 

मुंबई बाजारात विक्री सुरू झाली. किलोस पंधरा ते पंचवीस रुपयांपर्यंत दर मिळाला. मात्र गेल्या आठवडाभरात सर्व चित्रच बेरंग झाले. फुलांची तोडणी करण्यास सांगुनही व्यापारी फिरकला नाही. झाडावर फुले दोन- तीन दिवसच टिकतात. तोडणी न झाल्याने पुन्हा पिकावर व्हायरस येतो. त्यामुळे दिवसाआड फुले तोडणी गरजेची असते. औषध, खत फवारणी, मजुरी, पाण्याची पाळी याचा खर्च अंगावर बसू लागला. एकरासाठी जमिनीची पूर्व मशागत, पेपर अंथरणे, रोपे, औषध, खते, मजुरी यासाठी सुमारे लाख रुपये खर्च झाला. सुरवातीच्या तोडणीतून वीस हजाराचे उत्पन्न मिळाले. मात्र कोरोना विषाणुसंसर्गाने फुलाची मागणी थांबली आहे. दरही गडगडले आहेत. स्थानिक बाजारातही त्याचा खप नाही, अशी स्थिती झाली आहे. कोट

"गुढीपाडवा दरम्यान चांगला भाव मिळेल असे गणित होते. मात्र कोरोनामुळे ते बदलले. दररोजचा खर्च अंगावर बसू लागल्याने पिकात थेट ट्रॅक्‍टर घातला कष्ट करून हाती आलेले पीक नष्ट करताना वाईट वाटते मात्र नाईलाज आहे. भगवान शिंदे, झेंडू उत्पादक

