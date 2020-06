कोरोनामुळे सांगली महापालिकेतील या निवडीची लांबल्या

सांगली : कोविड 19 चा इफेक्‍ट प्रभाग समिती सभापती निवडीवरही झाला आहे. मुदत संपूनही या सभापतींना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. आता कोवीड-19 च्या काळात नूतन सभापती निवडीचा कार्यक्रम घ्यावा का? याबाबतचा अभिप्राय महापालिका प्रशासनाने शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे मागितला आहे. तो काय येतो यावर सभापतींचा निर्णय होणार आहे. महापालिकेच्या चार प्रभाग समित्या सभापतींची मुदत 31 मार्चला संपली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात या निवडी झाल्या होत्या. त्यावेळी प्रभाग समिती एकच्या सभापतीपदी उर्मिला बेलवलकर, दोनचे सभापती विनायक सिंहासने, तीनच्या सभापतीपदी मदीना बारूदवाले, चारच्या सभापतीपदी गायत्री कल्लोळी यांची निवड झाली होती. त्यांची मुदत 31 मार्च 2020 ला संपली आहे. त्यामुळे नूतन सभापतींची निवड एप्रिल महिन्यात होणे अपेक्षित होते. परंतू कोरोनाच्या संकटामुळे त्या लांबल्या आहेत. देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने एप्रिल व मे महिना यातच गेला. महापालिकेची महासभा, स्थायी समितीची सभाही घेता आली नाही. मे अखेरपासून लॉकडाऊनमध्ये शिथीतला मिळाली. त्यानंतर स्थायी समितीची सभा ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे घेतली होती. तर येत्या गुरुवारी होणारी स्थायी समितीची सभा सोशल डिस्टन्स पाळून घेतली जाणार आहे. त्याचबरोबर महापौर गीता सुतार यांनी महासभा घेण्याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. याचबरोबर प्रभाग समित्यांच्या सभापतींची मुदत संपल्याने नूतन सभापतींच्या निवडी घ्याव्यात का? याबाबत महापालिका प्रशासनाने शासनाच्या नगरसचिव खात्याकडे अभिप्राय मागितला आहे. त्यामुळे शासनाच्या मार्गदर्शनानंतर चारही प्रभाग समिती सभापती निवडीवर निर्णय होणार आहे.

Web Title: Due to Corona, this selection in Sangli Municipal Corporation was delayed