तासगाव : तासगाव तालुक्‍यातील द्राक्षपिक यावर्षी सुरुवातीपासूनच धोक्‍यात आल्याने द्राक्ष शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. आगाप छाटणी घेतलेल्या शेकडो एकर बागा आताच वाया गेल्या आहेत. शिवाय छाटण्या उशीरा होत असल्याचा फटकाही पुढे पीक आल्यावर बसणार आहे. त्याची चिंताही सतावत आहे. यावर्षी अभूतपूर्व अशा अडचणीत द्राक्षबागा सापडल्या आहेत. लांबलेला पावसाल्यामुळे छाटण्या लांबल्या आहेत. आता एकाच वेळी सगळे पीक येणार आहे. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांनी धाडस करून लवकर छाटण्या घेतल्या ते तर खूपच अडचणीत आले आहे. अशा छाटण्या झालेल्या बागा अतिवृष्टी आणि त्यानंतर रोगांच्या तडाख्यात सापडून वाया गेल्या आहेत. बड्या शेतकऱयांनी प्लॉट चे नियोजन करून छाटण्या मागेपुढे केलेल्या असतात त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण नुकसान होणार नाही मात्र ज्या छोट्या शेतकऱ्यांनी लवकर बाग आल्यास दर चांगले मिळतात असे नियोजन करून बागांची अरली छाटणी घेतली त्यांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. तालुक्‍यात अशा शेकडो एकर बागा आताच वाया गेल्या आहेत. जरी बाग हिरवी दिसते मात्र द्राक्षवेळीवरून उत्पादन घेणे अशक्‍य आहे असे अनेक ठिकाणी चित्र दिसत आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत त्यातून भरीव मदत मिळाली तरच असे शेतकरी यावर्षी टिकू शकतील त्यामुळे योग्य पद्धतीने पंचनामे व्हावेत अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत काटेकोर नियोजन हवे

अनेक वर्षे पाणी नसल्याने अडचणीत येणारी द्राक्षशेती यावेळी अति पावसामुळे अडचणीत आली आहे. आगाप छाटण्या केलेल्या बागांमधील प्लॉट च्या प्लॉट संपले आहेत. अतिवृष्टी मुळे नुकसान भरपाईसाठी काटेकोर नियोजन करावे अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. यावर्षी छाटण्या एकाच वेळी आणि उशीरा सुरू असल्याने पीक उशीरा आणि एकाचवेळी येणार असल्याने दर कोसळण्याचा मोठा धोका आहे. शिवाय भविष्यात कोरोना ची टांगती तलवार बागायतदारांच्या डोक्‍यावर आहे.

- बबनराव जमदाडे, मनेराजुरी संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Due to rains, vineyards in Tasgaon taluka are facing unprecedented difficulties