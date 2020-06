तिजोरी उघडण्याचा आवाज झाला; अन्‌ चोरट्यांचा प्रयत्न फसला... काय झाले वाचा 

नेर्ले (जि. सांगली) : येथील गावाच्या पूर्व भागातील ईशान्य बाजूस असणाऱ्या वाघाचा कोपरा परिसरात रात्री दीडच्या सुमारास चोरट्यांनी राहत्या घरात शिरून चोरी करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी घरात झोपलेल्या सुनिता शिवाजी रणखांबे यांनी तिजोरीचा आवाज ऐकून आरडाओरडा केल्याने चोरटे सापडले. त्यांच्यावर कासेगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. विकास प्रकाश माने वय (24), रोहित सुरेश काटे (वय 26), सोमनाथ यशवंत कुंभार (वय 35), राहुल सुरेश जाधव (वय 35, सर्व रा. शनिवार पेठ कराड), विजय अशोक जांभळे (वय 39, रा. नेर्ले) अशी चोरट्यांची नावे आहेत. घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी की, हे चोरटे येथील विजय जांभळे याच्या घरी जेवायला आले होते. रात्री नशा करून ते गावाच्या आग्नेय बाजूस रस्त्यालगत सुनिता रणखांबे याचे घराजवळ रात्री दीड वाजता तीन चाकी वडाप गाडी घेऊन आले. चोरट्यांनी गाडी बाजूला लावून शेजारील घरांना बाहेरून कडी लावली. सुनीता रणखांबे यांच्या घरासमोरील दरवाज्याची कडी उचकटून घरात प्रवेश केला. त्यांनी तिजोरीचे दार उघडले. दाराचा आवाज होताच सुनिता यांना जाग आली. त्यांनी त्यांच्या मुलास उठवून घरात कोणतरी शिरले आहे असे सांगितले. त्याचवेळी दोघांनी आरडाओरडा केला. त्यामुळे चोरांनी पळ काढला. परिसरातील नागरिकांनी प्रसंगावधान राखत चोरट्याचा पाठलाग केला व पोलिसांनाही बोलवले. महामार्गावर गस्त घालणाऱ्या पोलीस गाडीने घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे चोरीचा मोठा प्रयत्न फसला. आरोपींवर कासेगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. हवालदार शिवाजी यादव तपास करीत आहेत.

