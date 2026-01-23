पश्चिम महाराष्ट्र

Cyber Crime : ‘ई-चलान’चा मेसेज, एका क्लिकने झालं खातं रिकामं! मोबाईल हॅकिंगचा वाढता धोका,सामान्य नागरिक बनतोय बळी

E - chalan Fraud : मोबाईलवर आलेला एक साधा ‘ई-चलान’चा मेसेज आणि एका क्षणात सुरू होतो सायबर फसवणुकीचा चक्रव्यूह. APK फाईलच्या माध्यमातून मोबाईल हॅक
Cybercrime warning displayed on a smartphone highlighting e-challan scam risks.

Cybercrime warning displayed on a smartphone highlighting e-challan scam risks.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : ज्येष्ठ क्रीडा संघटक बापू समलेवाले यांच्या मोबाईलवर एक संदेश आला-‘ई-चलान झाले आहे.’ त्यासोबत ए-पी-के (APK) फाईल होती. संशय आल्याने लगेच त्यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, ‘‘माझा मोबाईल हॅक झाला होता.

Loading content, please wait...
Sangli
crime
Cyber Crime
Cyber Fraud
Paschim maharashtra
Cyber security
cyber police
cyber news
Cyber theft
cyber police investigation

Related Stories

No stories found.