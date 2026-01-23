Cyber Crime : ‘ई-चलान’चा मेसेज, एका क्लिकने झालं खातं रिकामं! मोबाईल हॅकिंगचा वाढता धोका,सामान्य नागरिक बनतोय बळी

सांगली : ज्येष्ठ क्रीडा संघटक बापू समलेवाले यांच्या मोबाईलवर एक संदेश आला-‘ई-चलान झाले आहे.’ त्यासोबत ए-पी-के (APK) फाईल होती. संशय आल्याने लगेच त्यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, ‘‘माझा मोबाईल हॅक झाला होता..काल अशीच एक फाईल आली होती. ती मी ओपन केली आणि फसलो.’’ हा प्रकार सध्या सर्रास घडत असून, सामान्य मोबाईल वापरकर्ता या सायबर जाळ्यात अडकत आहे. विशेषतः ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्यांसाठी हा मोठाच धोका बनला आहे..Honey Trap Case : महिलेचे तब्बल 100 पुरुषांसोबत शारीरिक संबंध; हनीट्रॅप-ब्लॅकमेलिंगच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, नवरा-बायकोचं नेमकं प्रकरण काय?.स्क्रीन शेअरिंगसारख्या तंत्राचा वापर करून खात्यातून हजारो, लाखो रुपये परस्पर गायब केले जात आहेत. एरंडोली गावात एका महिन्याच्या अंतराने दोन तरुणांना अनुक्रमे ४० हजार व १२ हजार रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. .त्यांची कोणतीही ठळक चूक नव्हती. कधीतरी चुकून ए-पी-के फाईल उघडली गेली असावी. त्याच आधारे त्यांच्या मोबाईलचे स्क्रीन शेअरिंग करण्यात आले आणि खात्यातून ऑनलाईन पैसे काढून घेण्यात आले. त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली; मात्र तपास फारसा पुढे सरकलेला नाही..Silent Call Scam Alert : फोन वाजतो, पण आवाजच नाही? सावध राहा, तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं!.सायबर विभाग अशा तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेतो, मार्गदर्शन करतो, मोबाईलमधील व्हायरस काढून देतो; मात्र या प्रकारच्या फसवणुकीत गेलेले पैसे परत मिळतील, याची खात्री देता येत नाही..राजस्थानसारख्या काही राज्यांतील गावेच्या गावे अशा सायबर फसवणुकींची केंद्रे असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. मोबाईलधारकांनी अत्यंत सावधपणे वागणे गरजेचे असल्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. .रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया याबाबत सातत्याने जनजागृती करत आहे. अनोळखी ए-पी-के फाईल आल्यास त्या तातडीने डिलिट करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच, ऑनलाईन बँकिंगशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक वापरताना संबंधित हँडसेट पुरेशी सायबर सुरक्षा देतो का, याची खातरजमाही करणेही तितकेच आवश्यक आहे..ई-चलान’च का?सध्या फसवणूक करणारे टोळके ‘ई-चलान’च्या नावाने ए-पी-के फाईल मोठ्या प्रमाणावर पाठवत आहेत. यामागे ‘भीती’ हे प्रमुख शस्त्र वापरले जात आहे. बहुतांश नागरिक दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांचा वापर करतात. .शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे असल्याने नियमभंग झाला असेल तर थेट दंड होतो. आपण कुठेतरी चुकून नियम मोडला असेल का, ही भीती या फाईलमुळे निर्माण होते. परिणामी, अनेक जण विचार न करता फाईल उघडतात आणि सायबर फसवणुकीचे बळी ठरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.