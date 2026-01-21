पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Success Story : “१७व्या वर्षी काम सुरू केलं… २०व्या वर्षी देशसेवेची शपथ!” ऐतवडे बुद्रुकचा राज थेट इंडियन आर्मीमध्ये

Earn and Learn Philosophy : मैदानावरचा घाम, हातावरचं काम आणि मनात देशासाठी काहीतरी करण्याची आग याच जोरावर ऐतवडे खुर्दचा राज अशोक कांबळे इंडियन आर्मीच्या दारात पोहोचला आहे.
Raj Kambale from Aitwade Budruk celebrates his selection in the Indian Army after years of hard work.

Raj Kambale from Aitwade Budruk celebrates his selection in the Indian Army after years of hard work.

sakal

धनाजी पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ऐतवडे खुर्द : शिक्षणमहर्षी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या मातृभूमीतून पुन्हा एकदा ‘कमवा आणि शिका’ या विचारांची प्रचिती आली. ऐतवडे बुद्रुकचा राज अशोक कांबळे (वय २०) यांनी अपार कष्ट, जिद्द, चिकाटीच्या बळावर तरुणांचे स्वप्न असलेल्या सैन्यदलात (इंडियन आर्मी) निवड मिळवून गावची मान उंचावली.

Loading content, please wait...
Sangli
indian army
young
Paschim maharashtra
Boycott
Success story

Related Stories

No stories found.