Sangli Success Story : “१७व्या वर्षी काम सुरू केलं… २०व्या वर्षी देशसेवेची शपथ!” ऐतवडे बुद्रुकचा राज थेट इंडियन आर्मीमध्ये

ऐतवडे खुर्द : शिक्षणमहर्षी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या मातृभूमीतून पुन्हा एकदा 'कमवा आणि शिका' या विचारांची प्रचिती आली. ऐतवडे बुद्रुकचा राज अशोक कांबळे (वय २०) यांनी अपार कष्ट, जिद्द, चिकाटीच्या बळावर तरुणांचे स्वप्न असलेल्या सैन्यदलात (इंडियन आर्मी) निवड मिळवून गावची मान उंचावली..सातारा येथे झालेल्या अग्निवीर भरती प्रक्रियेत राजने मैदानी चाचणी, लेखी परीक्षा दोन्हीत यश मिळवत स्थान निश्चित केले. राजचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळा, माध्यमिक शिक्षण न्यू इंग्लिश स्कूल, तर ईश्वरपूर येथे उच्च माध्यमिक शिक्षण कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालयात झाले. .Success Story: 19 व्या वर्षी साक्षी राहिंज इंडियन एअर फोर्समध्ये; पिंपरणेच्या लेकीची आकाशाला गवसणी, स्वप्न उतरवलं सत्यात!.मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ईश्वरपूर येथेच झाले. घरची स्थिती हालाखीची असतानाही स्वप्न पाहणे सोडले नाही. १७ व्या वर्षांपासून तो बॅन्जो वाजवून व सेंट्रिंगवर काम करत कुटुंबाला हातभार लावत असे. त्याच वेळी देशसेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून रात्रंदिवस सराव करत होता. .सकाळी पाच ते आठ, संध्याकाळी चार ते सात मैदान, रस्त्याकडेला जागा मिळेल तिथे सराव सुरू होता. आर्थिक अडचणींमुळे अकॅडमीत प्रवेश न घेता, घरच्या घरीच मेहनत करत तो पुढे जात राहिला. .Success Story: वैष्णवी वाकुडकरची सहाय्यक पदाला गवसणी; पाहीलेलं स्वप्न जिद्दीच्या जाेरावर सत्यात उतरवलं, आई-वडीलांच्या डाेळ्यात पाणी!.पहिल्या प्रयत्नात अपयश आले, पण राज खचला नाही. दुसऱ्याच प्रयत्नात त्याने यशाला गवसणी घातली. सातारा येथील मैदानावर त्याची निवड जाहीर झाली, तेव्हा त्याच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते. हा एक विजय नव्हता, तर संघर्षाचा सन्मान होता..त्याच्या यशामुळे आई-वडील, भाऊ, नातेवाईक, गावकऱ्यांत आनंदाचे वातावरण पसरले. गावात त्याचे स्वागत गुलालाची उधळण, घोषणा, जल्लोषात झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सव समितीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..राज म्हणाला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या विचारांवर आणि आई-वडिलांच्या मार्गदर्शनावरच वाटचाल सुरू आहे. देशाच्या हितासाठी आयुष्यभर प्रामाणिकपणे सेवा करण्याचा संकल्प आहे.'