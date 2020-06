मिरज पूर्व भागात बेंदूर सणांवरही कोरोनाचे सावट... 

सलगरे (सांगली)- मिरज पूर्व भागातील पारंपारिक पद्धतीने साजरा होणाऱ्या कर्नाटक बेंदूर सणांवरही कोरोनाचे संकट आले आहे. अनेक गावांतील बेंदराचे कार्यक्रम रद्द करून घरगुती पध्दतीने बेंदूर साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे.

मिरज पूर्व भागातील सलगरे,चाबुकस्वारवाडी,खटाव,बेडग,परीसरात पारंपारिक कर्नाटकी बेंदूर व वटपौर्णिमा मोठ्या उत्साहात साजरा केली जाते. तसेच या दिवशी सकाळपासूनच शेतकरी आपल्या लहान, मोठ्या जनावरांना रंग-रंगोटी करुन नविन दोरखंड आणून पशुधनाची पूजा करतात. पुरणपोळीचा नैवद्य केला जातो. लहान मोठ्या पशुधनास लागणारे दोरखंड व घरामध्ये पूजेसाठी लागणारी कुंभारांनी बनवलेले मातीचे बैल खरेदीसाठी सलगरे बाजापेठेत ग्रामस्थ गर्दी करतात. सलगरेत तांबड्या आणि पांढऱ्या रंगाच्या बैलांना रंगरंगोटी करुन रामदास आप्पांच्या वाड्यातून वाद्यांच्या गजरात गावच्या वेशीतूून दोन्ही बैलांना पळवत पुन्हा वाड्याकडे आणले जाते. प्रथम खोबऱ्याची वाटी घेणारा बैल प्रथम आल्यास त्या रंगाचे धान्य मोठ्या प्रमाणात पिकते असे भाकीत बेंदराच्या सणाला वर्तविले जात असे. तसेच हा सोहळा पाहण्यासाठी महिला-पुुुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात. मात्र कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे प्रशासनाने गर्दी होणारे सर्व धार्मिक सण,बाजारामध्ये सोशल डिस्टन्स चे उल्लंघन आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्‍यता असल्याने पारंपरिक बेंदूर सणांवरही कोरोनाचे संकट आले आहे. बेंदराचे सर्व कार्यक्रम रद्द करुन घरगुती पध्दतीने बेंदूर साजरा करण्याचे आवाहन ग्रामपंचायत व प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. दोनशे वर्षाची परंपरा खंडीत-

खटाव (ता.मिरज) येथेही कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बेंदूर सण प्रथमच रद्द करणेत आला आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक सिमेवर असणाऱ्या खटाव गावामध्ये 200 वर्षापासूनची पारंपरिक बेंदूर सण कोरोना रोगाच्या संकटामुळे प्रथमच रद्द करण्यात आला असल्याची माहिती पोलीस पाटील भैराप्पा पाटील व सोमलिंग जोंडगे यानी दिली. कर्नाटक सिमेलगत खटाव हे गाव असलेमुळे पारंपरिक सण कर्नाटक पद्धतीने साजरे करण्यात येतात. त्यामुळे अनेक वर्षापासून गावामध्ये कर्नाटक बेंदूर आणि वटपौर्णिमा एकाच दिवशी उत्साहात साजरी केली जाते. मात्र यंदा कोरोनाचे सावट पसरले आहे.

