कानकात्रेवाडीत एकाच दिवशी आठ "कोरोना' बाधित आढळले... पिंपरी बुद्रुकमध्ये एक बाधित

आटपाडी (सांगली)- कानकात्रेवाडी (ता. आटपाडी) येथे आज एकाच दिवशी आठ तर एक पिंपरी बुद्रुक मध्ये एक कोरोना बाधित रुग्ण आढळला. अवघ्या चार दिवसात कानकात्रेवाडीतील महानवरवस्तीवर तब्बल बारा कोरोना बाधित रुग्ण सापडले आहेत. यामुळे संपूर्ण गाव आणि परिसरातील गावामध्ये भितीचे वातावरण आहे. हादरून गेली आहेत. आटपाडी तालुक्‍यातील आजअखेर कोरोनाग्रस्ताची संख्या 51 वर पोहोचली आहे. कानकात्रेवाडी येथे 24 जूनला गुजरात राज्यातील अहमदाबाद येथून पाच जणांचे दोन कुटुंब एकाच गाडीतून आले होते. त्यांना होम क्वारंटाईन केले होते. यातील 48 वर्षीय पुरुषाला त्रास होऊ लागल्यामुळे तपासणीसाठी पाठवले असता त्याचा पॉझिटिव्ह अहवाल आला. यानंतर त्याच्या सोबत आलेल्या चौघांची तपासणी केली असता तिघांचा अहवाल "पॉझिटीव्ह' आला होता. संबंधित रुग्णाने होम क्वारंटाईनचे तंतोतंत पालन केले नव्हते. तो अनेकांच्या जवळून संपर्कात आला होता. तसेच एका अंत्यविधी कार्यक्रमाला ही गेला होता. त्यामुळे आरोग्य विभागाने त्याच्या संपर्कातील एकोणीस जणांचे घशाचे स्त्राव तपासणीसाठी मिरजेला पाठवले होते. तर सत्तर जणांना होम क्वारंटाईन केले आहे. यातील आठ जणांचा अहवाल आज "पॉझिटिव्ह' आला. तर अकरा जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. पिंपरी बुद्रुक मध्येही मुंबईहून आलेला एकजण कोरोना बाधित असल्याचे आढळले. एकाच दिवशी तालुक्‍यात नऊ रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे तालुक्‍यात मोठी खळबळ उडाली आहे. पिंपरी बुद्रुक येथील रूग्णाच्या संपर्कातील पाच जणांना तातडीने तपासणीसाठी आटपाडीला शासकीय वसतीगृहावर पाठवले. तर कानकात्रेवाडी येथे आज आढळलेल्या आठ लोकांच्या संपर्कातील 30 आणि गोमेवाडीतील पाच अशा 35 लोकांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना आटपाडीत वसतीगृहात आणण्याचे काम आरोग्य विभागाने गतीने सुरू केले होते. तालुक्‍यात आज 9 रुग्ण सापडल्यामुळे महसूल विभाग आणि आरोग्य विभागाची मोठी धावपळ उडाली आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई आणि बाहेरून आलेले कोरोना बाधीत आढळून येत होते. सध्या स्थानिक देखील कोरोना बाधित आढळत आहेत.



