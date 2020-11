घाटनांद्रे : कवठेमहांकाळ तालुक्‍याच्या घाटमाथ्यासह तालुक्‍यात गेली महिन्यात सलग पडणाऱ्या परतीच्या पावसाने तालुक्‍यातील बंधारे, ओढे, नाले यासह दहा लघु व एक मध्यम प्रकल्प अशा अकरा तलावांपैकी आठ तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. गेली अनेक वर्षात प्रथमच इतका पाऊस पडला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी कवठेमहांकाळ तालुक्‍यात यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. त्यातून बंधारे, ओढे, नाले, तलाव यामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी साठा झाला. त्यातच गेली चार दिवसांपासून संततधार झालेल्या परतीच्या पावसाने त्यात आणखीन भर घातली आहे. तालुक्‍यातील आठ तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. अद्यापही ढगाळ वातावरण असल्याने अजून पावसाची शक्‍यता आहे. अर्थातच तालुक्‍याच्या शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. दरम्यान या पावसामुळे तालुक्‍यातील द्राक्षे व खरीप हंगामातील धान्य पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतात पाणी साचले आहे. पिकांची काढणी, मळणी, थांबली आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त दिसत आहे. तालुक्‍यातील कुची, रायवाडी, लंगरपेठ, नांगोळे, दुधेभावी, घोरपडी, बंडगरवाडी हे लघु व मध्यम प्रकल्प बसाप्पावाडी असे आठ तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. तर उर्वरीत लांडगेवाडी (10.75), बोरगाव (45. 85) व हरोली (45. 91) इतका द. ल. घ. फु. इतका पाणीसाठा झाला आहे. एकीकडे भरपूर प्रमाणात पाणीसाठा त्यामुळे शेतकरी समाधानी तर दुसरीकडे नगदी पीक द्राक्ष व खरीप हंगामातील धान्य पिकांचे नुकसान झाल्याने द्राक्ष उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त दिसत आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Eight lakes in Kavthemahankal taluka were completely filled