आठ लाख नवरा-बायको एकमेकांना फसवतात, डेटिंग अँपमुळे दोघांत तिसरा 

आठ लाख भारतीय बाहेरख्याली, विवाहबाह्य संबंधासाठी डेटिंग अॅपचा वापर नगर ः कुटुंब संस्था ही भारतीय संस्कृतीचा कणा आहे. त्याच्याच आधारावर ही संस्कृती टिकून आहे. पती-पत्नी हा त्याचा महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, अलिकडे या पवित्र नात्यात दोघात तिसरा किंवा तिसरी आली आहे. त्यामुळे या नात्याला तडा जाऊ पाहत आहे. विववाहबाह्य संबंध ठेवण्यात भारतीय पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करीत आहेत. तब्बल आठ लाख भारतीयांनी जोडीदाराचा हात सोडून दुसऱ्याचा हात धरला आहे. यात केवळ पुरूषच नाही तर महिलाही आघाडीवर आहेत. विवाहबाह्य संबंधासाठी त्यांनी डेटिंग अॅपचा वापर केल्याने ही आकडेवारी उजेडात आली आहे. हा अॅप न वापरणाऱ्यांची संख्या वेगळीच. ही आकडेवारी चक्रावून टाकणारी आहे. पुणे, नागपुरात आले लोण

जे पुरूष पत्नीपासून दूर राहतात किंवा महिला दुसऱ्या गावी नोकरी करतात, त्यांची संख्या या डेटिंग अॅपवर सर्वाधिक आहे.अर्थातच तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. हे लोण अगदी आपल्या पुणे, नागपूरपर्यंत आले आहे. मुंबई, पुणे, नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुडगाव, जयपूर, चंदीगड, लखनऊ, नागपूर, सुरत, इंदौर, विशाखापट्टणम या शहरांतील जास्त युजर्स आहेत. जानेवारी महिन्यात सर्वात युजर्स वाढले आहेत. महिन्यात तब्बल ६०० टक्के वाढ

हे एस्क्ट्रा मॅरीटल टेटिंग अॅप फ्रान्सचे आहे. त्यावर तब्बल ५६७ टक्के युजर्सची वाढ झाली आहे. ही वाढ भोवळ आणणारी आहे. डिसेंबर महिन्याच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल ३०० टक्के आहे. सन २०१९मधील जानेवारी महिन्यातही हीच स्थिती होती. एकंदरीत नाताळाची सुट्टी संपल्यानंतर ही आकडेवारी वाढत असल्याचे समोर आले आहे. कुटुंब व्यवस्थेला महत्त्व देणाऱ्या भारतीय संस्कृतीवर एक प्रकारचा घाला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. समाजशास्त्रज्ञांना या गोष्टीचा विचार करावा लागणार आहे.

